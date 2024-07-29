Вместо сатиры Рабле Париж продемонстрировал нам то, что сам Рабле высмеивал

Что они нам и решили показать. Через смех и карнавал. Открытие Олимпиады прошло в традициях католического карнавала. По сути, это масленичные гуляния, веселье перед Великим постом. Заговенье. Во Франции они еще совпали с месяцем гордости. Даже не знаю, помнят ли наши соотечественники, что это такое. Напоминаю: в месяц гордости по стране проходят парады людей с нетрадиционной ориентацией, а теперь еще — с альтернативной гендерной самоидентификацией. Они требуют уважения к себе, прав и просто заявляют о гордости собой. Французы, выведя на сцену трансвеститов, которых там было в избытке и вне номера с «Тайной вечерей», хотели показать, что гордятся гендерным и сексуальным разнообразием, сложившимся в их обществе.