В Калининграде думают, как привлечь молодых специалистов на село

«Сегодня, по статистике, четверть жителей области входит в категорию “молодежь”, а это значит, что у нас — много задач по созданию пространства для полноценной жизни, развития и успеха молодежи. И здесь отдельно стоит отметить село. В моих поездках по муниципалитетам молодые люди поднимают эти вопросы».
На решение вопросов инфраструктурного развития села направлена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», и министерство сельского хозяйства региона уже занимается привлечением молодых специалистов в аграрный сектор. Но ещё не всё сделано в этом направлении. Вовлечь людей в агропромышленный комплекс непросто, поэтому глава региона поручил разработать «дорожную карту» для привлечения молодых специалистов.
Врио губернатора подчеркнул важность мотивации молодых людей в профессиональной сфере.