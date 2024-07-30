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В Калининграде думают, как привлечь молодых специалистов на село

В правительстве Калининградской области обсудили привлечение молодых специалистов на село: врио губернатора Алексей Беспрозванных подчеркнул, что молодежная политика — одно из приоритетных направлений для региона и страны в целом.

Источник: Янтарный край

«Сегодня, по статистике, четверть жителей области входит в категорию “молодежь”, а это значит, что у нас — много задач по созданию пространства для полноценной жизни, развития и успеха молодежи. И здесь отдельно стоит отметить село. В моих поездках по муниципалитетам молодые люди поднимают эти вопросы».

сказал Алексей Беспрозванных

На решение вопросов инфраструктурного развития села направлена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», и министерство сельского хозяйства региона уже занимается привлечением молодых специалистов в аграрный сектор. Но ещё не всё сделано в этом направлении. Вовлечь людей в агропромышленный комплекс непросто, поэтому глава региона поручил разработать «дорожную карту» для привлечения молодых специалистов.

Врио губернатора подчеркнул важность мотивации молодых людей в профессиональной сфере.

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