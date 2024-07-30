В Калининграде думают, как привлечь молодых специалистов на село

«Сегодня, по статистике, четверть жителей области входит в категорию “молодежь”, а это значит, что у нас — много задач по созданию пространства для полноценной жизни, развития и успеха молодежи. И здесь отдельно стоит отметить село. В моих поездках по муниципалитетам молодые люди поднимают эти вопросы».