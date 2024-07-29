Певица Натали анонсировала выход первого трека после смерти мужа

«Полгода во мне были только звуки звенящей тишины, спазмов и нескончаемых слез… Такие звуки не могут существовать в моих песнях… Я слишком знаю задачу своей жизни — вдохновлять, приглашать в ритм танцев», — призналась артистка. По словам Натали, написать композицию она решилась, когда получила послание от мужа. «Он хочет, чтобы я улыбалась, чтобы строила свое личное счастье, чтобы жила», — поделилась звезда. Она также уточнила, что новинка будет «нежной и танцевальной».