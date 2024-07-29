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Строительство новой скейт-площадки началось в Братске

Старая площадка уже непригодна для занятий спортом.

Источник: Комсомольская правда

В Братске началось строительство спортивной площадки. В скором времени жители северной столицы Приангарья смогут полюбоваться на новую скейт-площадку. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр Сергей Серебренников.

— Администрация города возьмет на себя строительные работы, а приобретение и установку возьмет на себя спонсор. В середине июля строители начали демонтировать изношенное покрытие, разбирать старые формы, — написал Серебренников.

Старую площадку сносить не будут ее обновят и она продолжит функционировать. На участке почти подготовили основание для асфальтирования. Также на спортобъекте появятся бордюры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области начала стабилизироваться паводковая обстановка. Пять приусадебных участков все равно остаются подтопленными.