Дожди и грозы ожидаются в Татарстане на этой неделе

30 июля в Казани будет переменная облачность с кратковременными усилениями ветра до 14 м/с. Ночью пройдет небольшой дождь, местами с грозой. Температура воздуха составит +14..+16 градусов. Днем также ожидается дождь с грозой. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +24..+26 градусов.