Дожди и грозы ожидаются в Татарстане на этой неделе

Под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов в ближайшие дни в Татарстане ожидаются дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15−17 м/с.
30 июля в Казани будет переменная облачность с кратковременными усилениями ветра до 14 м/с. Ночью пройдет небольшой дождь, местами с грозой. Температура воздуха составит +14..+16 градусов. Днем также ожидается дождь с грозой. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +24..+26 градусов.
В Татарстане синоптики прогнозируют в ночные часы 31 июля и 1 августа +11..+17 градусов. Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу погода в регионе не изменится. Временами будут отмечаться дожди, местами грозы и сильный ветер. В дневные часы воздух прогреется до +24 градусов.