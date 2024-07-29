Дожди остудят воздух. На Кубани обещают ливни с грозами в последние дни июля

Июль 2024 года выдался в Краснодарском крае действительно жарким. За месяц в регионе побиты сразу несколько суточных рекордов. Столбики термометров поднимались за +40 градусов. А в крае не выдерживали энергосистемы. В регионе даже вводили веерные отключения.
Под конец июля жара слегка «успокоилась». А остудить воздух пришли дожди. Мощный шторм обрушился на Сочи 23 июля. Непогода «ударила» и по Краснодару.
Сильные ливни с грозами в Краснодарском крае вновь обещают в последние дни месяца.
«Утром, днем и до конца суток 30 июля, а также в течение суток 31 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Столбики термометров опустятся на несколько градусов. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 30 и 31 июля термометры покажут +16…21 градус. Днем 30 июля температура понизится до +28…33 градусов. А днем 31 июля столбики термометров опустятся до +24…29 градусов.
На Черноморском побережье ночью 30 и 31 июля обещают до +18…23 градусов. Днем 30 июля температура будет держаться на уровне +28…33 градуса. А 31 июля снизится до +26…31 градуса.
Жителям и гостям региона напоминают о правилах безопасности в непогоду. В случае ЧС необходимо звонить в экстренные службы по номеру 112.
Ранее сайт KP.RU писал о том, что Землю накроет магнитная буря 31 июля после вспышек на Солнце. Ее вызовут облака плазмы, которые достигнут нашей планеты 30 июля.