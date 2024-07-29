Дожди остудят воздух. На Кубани обещают ливни с грозами в последние дни июля

Июль 2024 года выдался в Краснодарском крае действительно жарким. За месяц в регионе побиты сразу несколько суточных рекордов. Столбики термометров поднимались за +40 градусов. А в крае не выдерживали энергосистемы. В регионе даже вводили веерные отключения.