Вокруг памятника адмиралу Ушакову в Петербурге убрали леса

Церемония открытия состоялась в День Военно-морского флота 28 июля. Как рассказывала «Фонтанка» ранее, кроме главы государства в мероприятии участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента Владимир Мединский, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, главком ВМФ Александр Моисеев и представители духовенства.