Неустойчивый характер: какой будет погода в Казахстане 30 июля

Пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром. Лишь на западе, в центре страны ожидается погода без осадков. Также ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере страны — туман.
Днем в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Жетысуской областях, на юге Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей, на западе Улытауской области сохранится сильная жара.
Днем на юге Жетысуской области сохранится очень сильная жара.
В Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Улытауской, на северо-западе, западе, юге Карагандинской, на юго-востоке, юге, в центре Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, западе, в центре Абайской областей сохраняется, на востоке Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской, Туркестанской, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, в центре, на юге, востоке Кызылординской области, на западе Алматинской и Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 27−29 тепла.
Алматы: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный 3−8, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара до 36 градусов.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 тепла.