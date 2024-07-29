Переборщили с Сосновским: Почему в Петербурге не получается полностью истребить опасное растение

Шел 2024 год. А Борщевик Сосновского, которым в середине прошлого века по ошибке засеяли всю страну, никто так и не смог победить. Ядовитый сорняк добрался до парков, набережных, остановок общественного транспорта и учебных заведений. И это все даже не на окраинах!
ВЕТРОМ ЗАНЕСЛО.
Сильно разрослось в этом году растение, судя по жалобам горожан в соцсетях, в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры. В Приморском районе сорняк с человеческий рост вплотную подступил к полям за ЗСД, станции метро «Беговая» и парку «Озеро Долгое».
«Борщевик на Долгом озере зацвел! Звоните 112! Там больше 200 кустов, — бьет тревогу местная жительница Ольга в группе ВКонтакте Приморского района. — Обращение в администрацию было — скосили, но это бесполезно! Через пару недель новые кусты, уже с цветами».
Беспокойство понятно: если взрослый, памятуя опыт с крапивой в детстве, поосторожничает с подозрительной растительностью, то какой-нибудь малыш запросто может обжечься.
— Борщевик очень опасен! При попадании сока растения на кожу можно получить ожоги первой-второй степени, а болезненные волдыри потом придется лечить нескольких недель, — предостерегает врач-дерматовенеролог Анастасия Гулько. — Поражение же более восьмидесяти процентов кожи может привести к смертельному исходу.
И если раньше гигантский ядовитый «укроп» в основном дислоцировался под Петербургом, то сейчас подвергнуться его обжигающей атаке можно в своем собственном дворе в черте города.
ВЫКАПЫВАТЬ И ТРАВИТЬ.
Что касается, кто должен убирать ядовитый сорняк, то тут все по классике утыкается в того, кому «заборщеванная» земля принадлежит, — городу, муниципалам, частникам.
— В 2024-м на городских территориях зеленых насаждений планируется выкосить борщевик на площади 44 гектара и выкопать почти 58 тысяч отдельных экземпляров этого растения, — сообщает о своих планах Комитет по благоустройству.
В Комблаге говорят, что для борьбы с очагами заражения и прекращения дальнейшего распространения борщевика они проводят работы по косьбе, прополке и выкапыванию одиночных растений, а также травят сорняк химикатами.
— Но применение гербицидов разрешено на ограниченном круге территорий в связи с запретом использования в водоохранных зонах и на территориях массового посещения людей. Таким образом, на большинстве городских территорий не представляется возможным применение полного комплекса мероприятий, — отмечают там.
При этом в комитете настаивают, что на подведомственных им территориях ведут постоянный мониторинг зеленых насаждений. И даже пробуют что-то новенькое в борьбе против борщевика. Например, мульчирование.
— Метод заключается в том, что стебли срезаются вместе с верхним слоем земли. Делает это трактор, который оснащен специальным оборудованием. При этом затрагивается не только зеленая часть, но и корневая шейка вместе с точкой роста, — уточняют в Комблаге. — Начали эксперимент с Полежаевского парка, где расположен один из самых больших очагов ядовитого растения.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
— В местную администрацию.
— Через портал «Наш Санкт-Петербург».
— Через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».
ВАЖНЫЙ СОВЕТ!
Анастасия ГУЛЬКО, врач-дерматовенеролог:
«В первые секунды после контакта с борщевиком надо промокнуть кожу салфеткой (убрать ядовитый сок), промыть пораженный участок водой и защитить от солнца. До появления пузырей можно нанести “Пантенол”. Допускается прием антигистаминного препарата. Но главное — обратиться к врачу».
ЭТО ИНТЕРЕСНО.
В Ленобласти проблема с борщевиком тоже стоит остро, но там придумали скармливать сорняк быкам. Оказалось, черные и красные ангусы уплетают зеленушку за обе щеки и хорошо набирают вес. На здоровье быков и вкус их мяса такой рацион не влияет, но вот на молоке сказаться может, поэтому дойным коровкам борщевик не дают.
КОМПЕТЕНТНО.
«Уничтожить сложно».
Елена РУЩИНА, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и экологии РГПУ им. А. И. Герцена:
— Борщевик очень быстро распространяется. При помощи ветра. Растение дает много семян, которые к тому же долго сохраняют всхожесть. Уничтожить его полностью сложно. Б, бороться с ним надо комплексом мер.