Переборщили с Сосновским: Почему в Петербурге не получается полностью истребить опасное растение

— Метод заключается в том, что стебли срезаются вместе с верхним слоем земли. Делает это трактор, который оснащен специальным оборудованием. При этом затрагивается не только зеленая часть, но и корневая шейка вместе с точкой роста, — уточняют в Комблаге. — Начали эксперимент с Полежаевского парка, где расположен один из самых больших очагов ядовитого растения.