Новосибирск накрыло тропическим ливнем с градом

Горожане сообщили, что на Железнодорожной, 1905 года, у вокзала, как будто «апокалипсис» был: «Ливень стеной шел минут 10, просто потоком. Улицы снова затопило. Ветер бушевал, деревья до земли наклонялись». Подобное наблюдали и те, кто живут на Народной и около зоопарка.