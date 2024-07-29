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Новосибирск накрыло тропическим ливнем с градом

О последствиях стихии рассказали горожане.

Сейчас в Сакраменто: +14° 4 м/с 88% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: соцсети

Жители Новосибирска недоумевают: «С каких пор сибирский город переместился тропическую зону?» Вопрос возник после очередного мощного ливня, который прошелся по районам города выборочно: где-то деревья повалил, в другом месте вырвал оконную раму, которая упал на припаркованную внизу машину, в третьем — побил все градом с двух- и пятирублевые монеты.

Горожане сообщили, что на Железнодорожной, 1905 года, у вокзала, как будто «апокалипсис» был: «Ливень стеной шел минут 10, просто потоком. Улицы снова затопило. Ветер бушевал, деревья до земли наклонялись». Подобное наблюдали и те, кто живут на Народной и около зоопарка.

«Балкон не закрыла. Дождь шел 2 минуты — вытирала балкон полчаса», — написала Anjelika.

Седан Hyundai Solaris придавило деревом по дороге через Сосновый бор (судя по всему, прямо во время движения). Информации о пострадавших, а также официальных комментариев на момент публикации новости не поступало.

А тем временем в Академгородке была тишина и благодать.