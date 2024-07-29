Роспотребнадзор забраковал два пляжа в Воронеже

Сотрудники ведомства в июле отобрали пробы воды в популярных местах массового отдыха горожан. В лаборатории провели исследования, которые показали, что купаться там не безопасно. Речь идет о пляжах в районе парка «Алые паруса» и на водохранилище, расположенном в 0,8 км южнее дороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж.