Последние новости к вечеру 29 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 июля 2024 года.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
В Волгоградской области девять вагонов поезда Казань — Адлер сошли с рельсов из-за столкновения с грузовиком. Пострадали более 100 человек. ЧП произошло на перегоне Гремячая — Котельниково в 12:35 мск.
На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв
В Людвигсхафене на химическом заводе BASF произошел взрыв и пожар. Пострадали 14 работников, их доставили в заводскую поликлинику. Опасность для города отменена. Причины пока неизвестны.
Суд арестовал сына бизнесмена Бажаева, напавшего на полицейского
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца Тимура Бажаева, сына бизнесмена Мусы Бажаева, за нападение на полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
МВД Франции назвало организаторов диверсий на железных дорогах
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что серия поджогов на железных дорогах в день открытия Олимпиады — дело ультралевых. Власти установили нескольких причастных. Ранее ответственность взяла «Неизвестная делегация».
ЦБ рассказал о финансовых пирамидах в России
ЦБ РФ сообщил, что в первом полугодии 2024 года 59% финансовых пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах, что позволяет злоумышленникам сохранять анонимность. Мошенники часто используют схемы, связанные с санкционной тематикой, обещая доступ к иностранным активам и инвестициям.