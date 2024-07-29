Последние новости к вечеру 29 июля 2024 года

ЦБ РФ сообщил, что в первом полугодии 2024 года 59% финансовых пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах, что позволяет злоумышленникам сохранять анонимность. Мошенники часто используют схемы, связанные с санкционной тематикой, обещая доступ к иностранным активам и инвестициям.