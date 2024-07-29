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Меры по предотвращению несчастных случаев на воде усилили в Иркутске

На родителей было составлено почти 40 административных протоколов.

Источник: Комсомольская правда

В областном центре продолжаются профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев на воде. Почти 40 жителей региона были привлечены к ответственности за оставление детей без присмотра. Как сообщает пресс-служба администрации города с начала лета произошло восемь случаев гибели людей из-за купания в непредназначенных для этого местах.

— Для того чтобы минимизировать количество таких случаев, сотрудники администрации вместе с полицией и спасателями ежедневно проводят патрулирование береговых зон. Уже проинформировано свыше 65 тысяч человек, — поделились в администрации.

Беседы со взрослыми и детьми проводят на берегах Ангары, Иркута и Ушаковки. Также межведомственные рейды проходят в садоводствах района и парках отдыха вблизи водоемов. Стоит отметить, что на берегах появились запрещающие и предупреждающие таблички. Мероприятия продолжатся до конца лета.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске началось строительство новой скейт-площадки. Старая останется на прежнем месте, но ее планируют обновить. Так в Центральном районе города в скором времени будет два спортобъекта.