Меры по предотвращению несчастных случаев на воде усилили в Иркутске

В областном центре продолжаются профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев на воде. Почти 40 жителей региона были привлечены к ответственности за оставление детей без присмотра. Как сообщает пресс-служба администрации города с начала лета произошло восемь случаев гибели людей из-за купания в непредназначенных для этого местах.