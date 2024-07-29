Два дня прохлады и снова адская жара: какой погодой Крым встретит август

«Ближе к ночи ждем прохождения холодного фронта. По поводу осадков ничего определенного не можем сказать, но не исключено, что где-то пройдут хорошие дожди. Однозначно одно — температурный фон понизится. Завтра, 30 июля, станет прохладнее градусов на 5−6, воздух прогреется всего до 24 — 30 градусов», — рассказали КП-Крым в региональном гидрометцентре.