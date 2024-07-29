Два дня прохлады и снова адская жара: какой погодой Крым встретит август

Гостей и жителей Крымского полуострова изрядно достало аномальное знойное лето.
Африканский характер погоды, кроме неимоверной духоты и колючего, щедрого на ожоги солнца, принес еще и веерные отключения электричества. Народ активно пользуется кондиционерами, чтобы охладится, вот сети и не выдерживают.
Зной проверил на прочность и репутацию мэра Ялты, которая выставила напоказ не лишенное пикантности видео, где предстала перед пользователями без лишних прикрас и одежд.
На небесах, видимо сжалились и решили сбавить градус.
«Ближе к ночи ждем прохождения холодного фронта. По поводу осадков ничего определенного не можем сказать, но не исключено, что где-то пройдут хорошие дожди. Однозначно одно — температурный фон понизится. Завтра, 30 июля, станет прохладнее градусов на 5−6, воздух прогреется всего до 24 — 30 градусов», — рассказали КП-Крым в региональном гидрометцентре.
Свежий ветер с Атлантики будет хозяйничать в нашем изможденном солнцем крае всего лишь два дня — 30 и 31 июля.
«С первых чисел августа температура начнет снова постепенно расти. В заключительный месяц лета мы войдем на жаркой волне. Восьмого августа уже будут привычные 36 градусов», — считают крымские синоптики.
Осталось, напомнить, что в июле были побиты температурные рекорды многих дней.
Аномальная жара — стало любимым выражением, сдержанных на эмоции, крымских гидрометеорологов.