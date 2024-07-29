Жителям подтопленных домов в Коркино начали выплачивать компенсацию

Для получения единовременной материальной помощи необходимо обращаться в управление социальной защиты населения администрации округа (г. Коркино, пр. Горняков, 16). При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность, СНИЛС и банковские реквизиты на каждого. Прием заявлений и выплаты начались 29 июля.