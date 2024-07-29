Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям подтопленных домов в Коркино начали выплачивать компенсацию

В Челябинской области пострадавшим от наводнения начали выплачивать компенсацию.

Источник: Telegram-канал глава Коркинского округа

Пострадавшим от наводнения в Коркино Челябинской области начали выплачивать компенсацию. Размер материальной помощи составляет 20 тысяч рублей на каждого человека, зарегистрированного и проживающего в подтопленном доме. Об этом рассказала глава Коркинского округа Наталья Лощинина.

— В дальнейшем будет определен порядок и размер выплаты из областного бюджета на возмещение полученного ущерба, — отметила Наталья Лощинина.

Для получения единовременной материальной помощи необходимо обращаться в управление социальной защиты населения администрации округа (г. Коркино, пр. Горняков, 16). При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность, СНИЛС и банковские реквизиты на каждого. Прием заявлений и выплаты начались 29 июля.