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Клещи покусали за неделю 209 калининградцев

В Калининградской области за минувшую неделю в медицинские организации обратились 209 человек, в том числе 56 детей, пострадавших от укусов клещей.

Источник: РИА "Новости"

41 пострадавший не смог конкретизировать место, где произошло присасывание клеща.

Зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и два случая заболевания клещевым энцефалитом.

«Если после укуса клеща ваше самочувствие ухудшилось, необходимо обратиться к врачу», — рекомендовали в управлении Роспотребнадзора, отметив, что за минувшую неделю против клещевого энцефалита вакцинирован 246 человек, из них 68 детей.

Экстренная профилактика против клещевого энцефалита выполнена 76 людям, из которых 17 — дети.

Акарицидные обработки территорий высокого риска заражения населения проведены на площади 4498,1745 гектара.

флора и фауна