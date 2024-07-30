Клещи покусали за неделю 209 калининградцев

41 пострадавший не смог конкретизировать место, где произошло присасывание клеща.
Зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и два случая заболевания клещевым энцефалитом.
«Если после укуса клеща ваше самочувствие ухудшилось, необходимо обратиться к врачу», — рекомендовали в управлении Роспотребнадзора, отметив, что за минувшую неделю против клещевого энцефалита вакцинирован 246 человек, из них 68 детей.
Экстренная профилактика против клещевого энцефалита выполнена 76 людям, из которых 17 — дети.
Акарицидные обработки территорий высокого риска заражения населения проведены на площади 4498,1745 гектара.