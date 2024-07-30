Клещи покусали за неделю 209 калининградцев

«Если после укуса клеща ваше самочувствие ухудшилось, необходимо обратиться к врачу», — рекомендовали в управлении Роспотребнадзора, отметив, что за минувшую неделю против клещевого энцефалита вакцинирован 246 человек, из них 68 детей.