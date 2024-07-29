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Спрос на отдых в детских лагерях Крыма не упал после обстрела в Севастополе

Отказов от отдыха на курортах практически нет.

Источник: Tg-канал Рината Садыкова

В Крыму сейчас нет массовых отказов от поездок в детские лагеря из-за ракетного обстрела пляжа в Севастополе. Об этом рассказал министр молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков на пресс-подходе по итогу своей поездки в Крым и Краснодарский край.

«Отказов как таковых в этом году практически не было. Безусловно, родители могут быть абсолютно спокойны», — сказал министр.

Ринат Садыков отметил высокий уровень безопасности для детей в крымских лагерях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2024 году Крым посетило на 19% больше туристов, чем годом ранее. На полуострове уже отдохнуло три миллиона человек.

туризм и отдых