Спрос на отдых в детских лагерях Крыма не упал после обстрела в Севастополе

В Крыму сейчас нет массовых отказов от поездок в детские лагеря из-за ракетного обстрела пляжа в Севастополе. Об этом рассказал министр молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков на пресс-подходе по итогу своей поездки в Крым и Краснодарский край.
«Отказов как таковых в этом году практически не было. Безусловно, родители могут быть абсолютно спокойны», — сказал министр.
Ринат Садыков отметил высокий уровень безопасности для детей в крымских лагерях.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2024 году Крым посетило на 19% больше туристов, чем годом ранее. На полуострове уже отдохнуло три миллиона человек.