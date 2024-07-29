Спрос на отдых в детских лагерях Крыма не упал после обстрела в Севастополе

В Крыму сейчас нет массовых отказов от поездок в детские лагеря из-за ракетного обстрела пляжа в Севастополе. Об этом рассказал министр молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков на пресс-подходе по итогу своей поездки в Крым и Краснодарский край.