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Killer Mike анонсировал альбом Songs For Sinners & Saints

Хип-хоп-артист Killer Mike выпустит пластинку Songs For Sinners & Saints 2 августа. Альбом записывался совместно с госпел-группой рэпера Michael & The Mighty Midnight Revival.

Источник: Звук

Хип-хоп-артист Killer Mike выпустит пластинку Songs For Sinners & Saints 2 августа. Альбом записывался совместно с госпел-группой рэпера Michael & The Mighty Midnight Revival.

Проект станет продолжением лонгплея исполнителя MICHAEL (2023). «У меня был год, чтобы прожить с MICHAEL, и я понял, что мне нужно больше сделать с этим звучанием, прежде чем двигаться дальше», — поделился Killer Mike.

Студийник состоит из 10 треков. В том числе в нем есть песня Humble Me, посвященная аресту исполнителя на церемонии вручения премии «Грэмми» 2024 года. На фитах — Offset, Key Glock, Blxst, Project Pat и другие.

Ранее рэпер заявил, что MICHAEL — часть трилогии релизов.