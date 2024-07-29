Сакраменто
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт железнодорожного переезда проведут на Московском шоссе

Суд постановил отремонтировать железнодорожный переезд в Нижнем Новгороде.

Источник: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Железнодорожный переезд капитально отремонтируют на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Согласно информации, состояние железнодорожного переезда не отвечает нормативным требованиям. Переезд был введен в эксплуатацию в 1942 году, а капремонт там проводили в 1988 году. В сутки через переезд проходит более 62,5 тысяч автотранспорта.

Нижегородский транспортный прокурор подал иск в суд. В результате исковые требования были удовлетворены, теперь владелец должен провести ремонт железнодорожного переезда.

Прокуратура