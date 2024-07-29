Капремонт железнодорожного переезда проведут на Московском шоссе

Железнодорожный переезд капитально отремонтируют на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Согласно информации, состояние железнодорожного переезда не отвечает нормативным требованиям. Переезд был введен в эксплуатацию в 1942 году, а капремонт там проводили в 1988 году. В сутки через переезд проходит более 62,5 тысяч автотранспорта.
Нижегородский транспортный прокурор подал иск в суд. В результате исковые требования были удовлетворены, теперь владелец должен провести ремонт железнодорожного переезда.