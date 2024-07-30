Бастрыкин потребовал дополнительную информацию о застройке омского причала

Александр Бастрыкин вновь заинтересовался делом о ЖК «Мирапорт», который начали строить на месте бывшего причала древообрабатывающего комбината. Глава Следственного комитета потребовал доклад о том, как идёт расследование. Ранее дело было поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.
По версии следствия, напомним, разрешение на строительство домов было выдано ООО «Причал-55» незаконно. Прокуратура добилась остановки стройки, однако оно пока является временным: до суда дело пока не дошло.
Пресс-служба Следственного комитета отмечает, что в связи со строительством на причале у жильцов соседнего дома возникли проблемы: потрескались стены, а подвалы затопило канализационными стоками. Экспертиза, однако, показала, что первопричиной образования трещин были не стройка, а потоп из-за неработающей канализационно-насосной станции.