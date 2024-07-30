Бастрыкин потребовал дополнительную информацию о застройке омского причала

Пресс-служба Следственного комитета отмечает, что в связи со строительством на причале у жильцов соседнего дома возникли проблемы: потрескались стены, а подвалы затопило канализационными стоками. Экспертиза, однако, показала, что первопричиной образования трещин были не стройка, а потоп из-за неработающей канализационно-насосной станции.