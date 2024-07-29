Композитор Алан Сильвестри напишет саундтрек к пятой и шестой частям «Мстителей»

Американский композитор Алан Сильвестри напишет музыку к двум новым картинам из супергеройской серии «Мстители». Об этом он рассказал в своем X (Twitter).
Режиссерами фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» станут братья Руссо, снявшие «Войну бесконечности» (2018) и «Финал» (2019). Роберт Дауни — младший, ранее игравший Железного Человека, исполнит роль злодея Доктора Дума. Премьера пятой части ожидается 1 мая 2026 года, а шестой — 7 мая 2027-го.
В 2011 году Сильвестри впервые поработал над лентой о Мстителях, написав саундтрек к «Первому мстителю», а затем вернулся и в трех последующих проектах. Также на его счету музыка к таким культовым картинам, как «Назад в будущее» (1985), «Форрест Гамп» (1994), Миссия невыполнима (1996), и другим.
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