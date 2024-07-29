Композитор Алан Сильвестри напишет саундтрек к пятой и шестой частям «Мстителей»

В 2011 году Сильвестри впервые поработал над лентой о Мстителях, написав саундтрек к «Первому мстителю», а затем вернулся и в трех последующих проектах. Также на его счету музыка к таким культовым картинам, как «Назад в будущее» (1985), «Форрест Гамп» (1994), Миссия невыполнима (1996), и другим.