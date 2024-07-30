Калининградцы стали чаще болеть вирусными инфекциями

В Калининградской области зафиксирован рост числа заболевших острыми респираторными инфекциями. Рост, правда, незначительный — на 3% больше, чем на предыдущей неделе. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, это ниже пороговых и значений, а «гуляют» в основном негриппозные вирусы.