Сакраменто
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы стали чаще болеть вирусными инфекциями

Общая заболеваемость пока ниже пороговых значений.

В Калининградской области зафиксирован рост числа заболевших острыми респираторными инфекциями. Рост, правда, незначительный — на 3% больше, чем на предыдущей неделе. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, это ниже пороговых и значений, а «гуляют» в основном негриппозные вирусы.

Никуда не делся и ковид. Коронавирусная инфекция за неделю выявлена у 141 человека, в том числе у 15 детей. В 99% случаях COVID-19 протекает в виде респираторной инфекции без поражения легких.

медицина