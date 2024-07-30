Беспрозванных: в онкоцентре начинает работу дневной стационар

Для лечения в круглосуточном стационаре пациентов из профильного отделения Центральной городской клинической больницы будут переводить в уже полностью подготовленные помещения в онкоцентре.
«Поручил делать это только при гарантированном наличии персонала, лекарственных препаратов и расходных материалов, чтобы ни на одном из этапов перевода не возникло заминок».
Поликлиника онкоцентра работает в две смены, кабинеты КТ и МРТ принимают пациентов до 20 часов. Функционирует и эндоскопическое отделение.
Врио губернатора также надеется на сотрудничество онкологического центра и БФУ имени И. Канта — с тем, чтобы медсёстрами стали выпускницы этого года. Также идёт активное трудоустройство врачей и среднего медперсонала.