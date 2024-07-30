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Беспрозванных: в онкоцентре начинает работу дневной стационар

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что сегодня в онкоцентре заработает дневной стационар для проведения химиотерапии, а на следующей неделе — круглосуточный.

Источник: Янтарный край

Для лечения в круглосуточном стационаре пациентов из профильного отделения Центральной городской клинической больницы будут переводить в уже полностью подготовленные помещения в онкоцентре.

«Поручил делать это только при гарантированном наличии персонала, лекарственных препаратов и расходных материалов, чтобы ни на одном из этапов перевода не возникло заминок».

сказал Беспрозванных

Поликлиника онкоцентра работает в две смены, кабинеты КТ и МРТ принимают пациентов до 20 часов. Функционирует и эндоскопическое отделение.

Врио губернатора также надеется на сотрудничество онкологического центра и БФУ имени И. Канта — с тем, чтобы медсёстрами стали выпускницы этого года. Также идёт активное трудоустройство врачей и среднего медперсонала.

медицина