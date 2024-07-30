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Росгвардия разоружила 18 калининградцев, которые вовремя не переоформили стволы

Подавать документы можно заранее на госуслугах.

18 калининградцев лишились своего оружия из-за того, что вовремя не переоформили разрешения на него. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии в понедельник, 29 июля.

Чтобы избежать этого, владельцам стволов следует подать документы для перерегистрации в лицензионный отдел Росгвардии по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Сделать это можно и на портале госуслуг.

С начала 2024 года сотрудники регионального Управления Росгвардии аннулировали 56 лицензий и разрешений на оружие.