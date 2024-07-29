Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей

Предприниматель рассказал, что 15 лет назад один из его друзей попросил его сдать сперму в клинике, поскольку они с супругой не могли иметь детей. Руководитель медучреждения предложил Дурову сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, поскольку «высококачественного донорского материала» не хватает.
«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей… Моя прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по меньшей мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга. Предприниматель добавил, что хочет помочь дестигматизировать понятие донорства спермы и побудить большее число здоровых мужчин к сдаче своего донорского материала.