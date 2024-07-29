Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей… Моя прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по меньшей мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей», — написал Дуров в своем Telegram-канале.