Вес лица: фильм с неузнаваемым Николасом Кейджем возглавил прокат

Фильм ужасов «Собиратель душ» показал самый успешный старт лета по сборам в России. По данным ЕАИС, хоррор с Николасом Кейджем в роли психопата заработал 121 млн рублей за минувший уикенд. В первой тройке лидеров по-прежнему остаются отечественные комедии «Водитель-олигарх» и «Не одна дома». А новая российская спортивная драма «В потоке трех стихий» неудачно стартовала лишь с восьмой строчки рейтинга, заработав всего 7,7 млн рублей. «Известия» — об итогах выходных в кино.
Фильм режиссера Осгуда Перкинса «Собиратель душ» еще до выхода имел статус одного из самых ожидаемых хорроров года. И не только потому, что в главной роли звезда Голливуда Николас Кейдж, пугающе неузнаваемый под слоем грима сатаниста-психопата и напоминающий Мэрилина Мэнсона. Свое дело сделала и интригующая рекламная кампания со странными и жуткими роликами в Сети, билбордами и шифрами, сайтом с хроникой преступлений вымышленного маньяка, героя фильма. Был даже номер телефона, позвонив по которому, можно было услышать на том конце провода его пугающий голос.
В отечественном прокате нашумевшая картина, по данным ЕАИС, заработала в первый уикенд (с 25 по 28 июля) 121 млн рублей и показала лучший старт этого лета. До этого рекорд был за фильмом «Манюня: Приключения в Москве», который в период с 30 мая по 2 июня заработал 98,4 млн. Кроме того, «Собиратель душ» показал лучший результат для картины этого жанра за три года. Последний раз планку свыше 100 млн на старте удалось преодолеть «Заклятию 3: По воле дьявола» (2021), сборы которого в первый уикенд составили 130 млн рублей.
— На фоне летнего затишья большой проект со звездой мировой величины Николасом Кейджем показался зрителю наиболее интересным. Критики тоже отметили эту работу Кейджа и называют ее переломной, возвращающей карьеру звезды на рельсы. «Собиратель душ» отметился мощной рекламной кампанией в США и показал отличные результаты в американском прокате, что тоже заинтересовало нашего зрителя, — считает глава киносети «КАРО» Ольга Зинякова.
Новинка получила больше 14 тыс. сеансов. Она обогнала «Водителя-олигарха», который в этот раз добрался только до второй строчки рейтинга. Хотя, для сравнения, показов у российской комедии с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым было немногим меньше 12 тыс. Фильм добавил кассе 52,5 млн рублей, таким образом, его общие сборы составили 164,1 млн. Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная лента — «Не одна дома» с Миланой Хаметовой, Давой и Равшаной Курковой. Она записала на свой счет еще 21,5 млн рублей.
Другим релизам не оставили шансов попасть в топ-5 короткометражки, вместе с которыми сейчас в РФ прокатывают неофициальные новинки — четвертую часть «Гадкого я», вторую «Головоломку», «Тихое место: День первый». Они занимают четвертую, пятую, седьмую и десятую строчки отечественного бокс-офиса по итогам киновыходных.
С третьего на шестое место переместилась биографическая драма «Мадам Клико» о молодой вдове, которая берет в свои руки бизнес покойного мужа по производству шампанских вин. Она принесла кассе еще 10,5 млн рублей. По-прежнему в топе держатся «Три богатыря. Ни дня без подвига». Они в прокате уже больше месяца и заработали за прошлый уикенд еще 7,2 млн рублей.
«Собиратель душ» оказался единственной новинкой, которая добралась до вершины рейтинга. Российская спортивная драма о прыжках в воду «В потоке трех стихий» стартовала лишь с восьмой строчки. Картина с Александром Головиным заработала в первый уикенд всего 7,7 млн рублей.
— В разгар лета спортивная драма с элементами детектива о прыжках в воду “В потоке трех стихий” имела все шансы на успех, но не смогла заинтересовать массового зрителя. Фильм целился в любителей спорта и фанатов легендарного фильма “На гребне волны”, однако сильно уступил семейным релизам и лидеру уикенда, — отметила Ольга Зинякова.
Еще два премьерных релиза, на этот раз зарубежных, не попали даже в десятку. На одиннадцатой строчке бокс-офиса разместился китайский мультфильм «Побег из лабиринта времени», заработавший 7,1 млн в период с 25 по 28 июля. Ниже — американский боевик с Мэлом Гибсоном «Список подозреваемых», сборы которого в выходные составили 5,7 млн рублей.
— В летний период посещаемость кинотеатров значительно падает, но это не новая история, похожий тренд можно наблюдать из года в год. Закономерно падают и сборы, летним релизам приходится бороться за внимание ограниченного числа зрителей. В этой гонке, как правило, выигрывают семейные релизы, комедии, анимационные фильмы. Но уже к осени прокат начнет оживать, зрители вернутся из отпусков, в дождливую погоду кинотеатры вернут свой статус места притяжения, — объяснила Ольга Зинякова.
Сейчас за уикенд кинотеатры в России посещает около миллиона зрителей. Из ближайших релизов неплохой потенциал есть у комедии с Антоном Лапенко «Тополиный пух» и у отечественного фолк-триллера «Выпусти меня». Побороться за лидерство в прокате в ближайшие недели также смогут приключенческая картина «Мой дикий друг» и ремейк легендарного фильма 1990-х «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли.