Вес лица: фильм с неузнаваемым Николасом Кейджем возглавил прокат

В отечественном прокате нашумевшая картина, по данным ЕАИС, заработала в первый уикенд (с 25 по 28 июля) 121 млн рублей и показала лучший старт этого лета. До этого рекорд был за фильмом «Манюня: Приключения в Москве», который в период с 30 мая по 2 июня заработал 98,4 млн. Кроме того, «Собиратель душ» показал лучший результат для картины этого жанра за три года. Последний раз планку свыше 100 млн на старте удалось преодолеть «Заклятию 3: По воле дьявола» (2021), сборы которого в первый уикенд составили 130 млн рублей.