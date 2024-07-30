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Боги и монстры: какие премьеры телесериалов ждут нас в августе

Джефф Голдблюм взбирается на Олимп, а Лев Зулькарнаев путается в диагнозах.

Источник: Известия

Август не балует публику телепремьерами: прокатчики ждут сентября, когда зрители вернутся из отпусков. Больше всего в этом месяце повезло с криминальными историями: нас ждут отечественная «Трудная» и экзотический «Город Бога: Борьба накаляется», действие которого происходит в живописных бразильских фавелах. Любителей советской истории наверняка заинтересуют «Игры», повествующие о подготовке Олимпиады-80, а «Хаос» преподнесет нам Джеффа Голдблюма в неожиданной роли Зевса-громовержца. О сериалах августа рассказывают «Известия».

«Трудная"Start, 1 августа

Режиссер-документалист Оксана Барковская лишь недавно начала пробовать себя в жанре художественного сериала. Ее первый проект “Новенький”, основанный на реальных криминальных историях подростков, растянулся на четыре сезона. Буллинг, опасные соблазны, подростковые комплексы и поиск образцов для подражания, которые далеко не всегда оказываются достойными, — тинейджеры в российской глубинке сталкиваются с подобными проблемами столь же часто, как и в столицах, однако в провинциальном антураже эти извечные сюжеты выглядят гораздо непригляднее.

Главная героиня очередного сериала Барковской Влада недавно освободилась из тюрьмы и твердо намерена начать новую жизнь. Она находит работу и отправляется учиться в вечернюю школу, но, кажется, судьба не благоволит ее выбору: в городке, где живет Влада, происходит убийство, и девушке придется приложить немало усилий, чтобы доказать свою непричастность. Исполнительница главной роли Кира Медведева отлично понимает свою героиню: экс-участница шоу «Новые пацанки» сама прошла и абьюз в семье, и злоупотребление алкоголем, и даже работала барменом, как и ее героиня.

«Она такая классная!»KION, 1 августа

Четверо подростков из Екатеринбурга — Артем, Рома, Егор и Леня — едут с Урала в Питер на УАЗ «буханка» кислотной расцветки, чтобы встретиться с порноактрисой Алексой Люкс, вызвавшей в 18-летнем аутисте Лене нешуточную, но благопристойную (с учетом обстоятельств) страсть. По дороге, как полагается по сюжету классического роуд-муви, их ждут встречи с вереницей фантастических тварей по месту их обитания. Бандиты, полицейские, любящие родственники и отстраненные родители предстают галереей гротескных типов, кажется, не всегда понимающих, в комическую или же трагическую историю занесла их фантазия сценариста.

Главные герои Леня (Лев Зулькарнаев — «Слово пацана») и его сосед Артем (Денис Прытков — «Капельник») по мере сил изображают дуэт Дастина Хоффмана и Тома Круза в «Человеке дождя». Ребята явно смотрели картину, но времени на более близкое знакомство с темой им, кажется, не оставили. Для роли Рэймонда Бэббита Дастин Хоффман больше года общался с обладателями соответствующего диагноза, ходил по пятам за знаменитым Кимом Пиком — аутистом, способным запомнить книгу с одного прочтения, — копируя его мимику и жесты, общался со специалистом-психиатром Дарольдом Треффертом. Зулькарнаев столь прочной фундаментальной базой, очевидно, пренебрег. Ну да, зритель не психиатр диагнозы ставить. Главное — дружба победит.

«Игры» «Кинопоиск», 3 августа

Сын высокопоставленного советского чиновника встрял в очередной скандал — и папа решил примерно наказать отпрыска. Наказанием стала отправка на работу в оргкомитет по подготовке Олимпиады-80. Чтобы окончательно убедить публику, что подобное решение не подарок номенклатурному мальчику в формате грандиозного задела для карьеры, а именно что кара, по вине выданная, молодого человека напоказ заставляют работать наравне — о ужас! — с простыми советскими людьми. Но юноша работать не хочет: у него, как у типичного представителя золотой молодежи, ничего святого за душой не осталось, и даже олимпийский мишка не трогает его очерствевшее сердце.

Ситуацию с грохотом рушит смена политических декораций: советские войска входят в Афганистан, коллективный Запад требует лишить Москву Олимпиады, и тут уж за честь страны и праздник спорта встают все: гэбисты и уклонисты, золотые юноши и провинциальные атлеты единым фронтом добиваются права подарить спортсменам праздник. Несколько портит картину всеобщего патриотического порыва шепелявый Брежнев. Диалог «А что это на палке болтается?» — «А это, Леонид Ильич, олимпийский мишка летает» наверняка войдет задним числом в собрание анекдотов о генеральном секретаре. Хотя без хорошей шутки коммунизм не построить, это еще Ленин доказал.

«Плохая обезьяна"
TV+, 14 августа

Журналист из Флориды Карл Хайасен давно сделал себе имя на увлекательных описаниях околокриминальной жизни своего жаркого штата. Увлекательность, вероятно, и стала главным доводом, заставившим продюсеров Apple TV озаботиться правами на экранизацию одноименного романа Хайасена, вышедшего в 2013 году: детективная история в экзотическом антураже, плотно набитая кокаиновыми королями, контрабандистами, ведьмами вуду и горячими южными страстями — весьма благодатный материал для съемок.

Главный герой «Плохой обезьяны» Эндрю Янси — бывший детектив, за нападение на мужа своей подружки переведенный на унизительную должность санитарного инспектора. Еще он энергично защищает родную флоридскую природу, из-за которой воюет с местным застройщиком Эваном Шуком, который собирается возвести жилой комплекс на девственном мысе неподалеку от дома Янси. Когда турист, приехавший на рыбалку, обнаруживает в океане отрубленную человеческую руку, новоявленный санитарный инспектор решительно берется за дело, вскоре обнаруживая за фасадом гостеприимного туристического штата многоэтажную систему коррупционных схем и неблаговидных подковерных сделок, которыми нечистые на руку застройщики губят природу Флориды. Что ж, за неуравновешенным полицейским-экологом не заржавеет нанести ответный удар.

«Город Бога: Борьба накаляется"HBO Max, 25 августа

Сентиментальные фильмы о малолетних бандитах публика обожает еще сильнее шансона — тому порукой судьба низкобюджетной драмы Холла Бартлетта 1971 года “Генералы песчаных карьеров”, подарившей миру шлягер века “Я начал жизнь в трущобах городских”, а также не менее удивительный взлет снятой 30 годами позже криминальной драмы Фернанду Мейреллиша и Кати Лунд “Город Бога”, посвященной всё тем же юным обитателям бразильских фавел с любовью в горячем сердце и финкой в дырявом кармане. Картина получила четыре номинации на “Оскар” и дала старт кинокарьере Алешандру Родригеса и Леандро Фирмино: на роли малолетних уголовников Мейреллиш и Лунд пригласили настоящих жителей фавел, не упустивших шанса вырваться из трущоб в большую жизнь.

Новый сериал «Город Бога: Борьба накаляется» стал продолжением нашумевшей одноименной картины. Главную роль сыграл всё тот же уже прочно утвердившийся в мире кино Алешандру Родригес. Действие сериала разворачивается в фавелах через 20 лет после событий оригинального фильма. В самом опасном районе Рио по-прежнему тянется бесконечная война между полицией, наркоторговцами и вооруженными дружинниками из числа местных жителей, вставшими на защиту своих близких. Повзрослевший Ракета, герой Родригеса, как и сам актер, исполнил свою мечту вырваться из мира нищеты, криминала и бесконечных уличных сражений — и теперь вместе с другими обитателями фавел пытается выдавить криминал из своего района. Дети, гоняющие мяч босиком в пыли, выстрелы за углом и взлетающий над трущобами желтый воздушный змей: будет трогательно.

«Хаос"
, 29 августа

Джефф Голдблюм — неформатный герой голливудских боевиков. Он спасал мир в “Дне независимости”, воевал с порождениями первобытного хаоса в “Парке Юрского периода” и брал верх над самим Локи в “Тор: Рагнарек”. Выше только небо — и теперь Голдблюм добрался, наконец, до него: в новом сериале “Хаос” он сыграет роль Зевса. Хорошая новость: по пути к вершине Голдблюм, похоже, обрел так нужную ему долю самоиронии, и это, несомненно, пойдет ему на пользу. Чего не скажешь о его персонаже: Зевс на грани нервного срыва от приближающейся старости явно удивит знатоков мифов и растревожит смутные сомнения поклонников “Американских богов” (как оригинального романа, так и телеверсии).

Земное воплощение Зевса замечает у себя признаки старости — морщину на лбу — и с ужасом понимает, что грядет конец света. Причем в буквальном смысле: его, дряхлеющего, непременно свергнут с трона смертные, тем более соответствующее пророчество уже произнесено. В порядке борьбы с подступающей старостью он собирается продемонстрировать всему миру безграничные запасы пороха в пороховницах, собрав богов и вернув им былое положение в мире. Что ж, Зевс, комплексующий из-за возраста, — отличный сюжет. Главное, чтобы создатели сериала не переборщили с серьезностью: в конце концов, Джеффу Голдблюму так идет саркастичная ухмылка, что грех лишать публику такого удовольствия.