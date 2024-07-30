Боги и монстры: какие премьеры телесериалов ждут нас в августе

Новый сериал «Город Бога: Борьба накаляется» стал продолжением нашумевшей одноименной картины. Главную роль сыграл всё тот же уже прочно утвердившийся в мире кино Алешандру Родригес. Действие сериала разворачивается в фавелах через 20 лет после событий оригинального фильма. В самом опасном районе Рио по-прежнему тянется бесконечная война между полицией, наркоторговцами и вооруженными дружинниками из числа местных жителей, вставшими на защиту своих близких. Повзрослевший Ракета, герой Родригеса, как и сам актер, исполнил свою мечту вырваться из мира нищеты, криминала и бесконечных уличных сражений — и теперь вместе с другими обитателями фавел пытается выдавить криминал из своего района. Дети, гоняющие мяч босиком в пыли, выстрелы за углом и взлетающий над трущобами желтый воздушный змей: будет трогательно.