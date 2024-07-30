Боги и монстры: какие премьеры телесериалов ждут нас в августе

Август не балует публику телепремьерами: прокатчики ждут сентября, когда зрители вернутся из отпусков. Больше всего в этом месяце повезло с криминальными историями: нас ждут отечественная «Трудная» и экзотический «Город Бога: Борьба накаляется», действие которого происходит в живописных бразильских фавелах. Любителей советской истории наверняка заинтересуют «Игры», повествующие о подготовке Олимпиады-80, а «Хаос» преподнесет нам Джеффа Голдблюма в неожиданной роли Зевса-громовержца. О сериалах августа рассказывают «Известия».
Режиссер-документалист Оксана Барковская лишь недавно начала пробовать себя в жанре художественного сериала. Ее первый проект “Новенький”, основанный на реальных криминальных историях подростков, растянулся на четыре сезона. Буллинг, опасные соблазны, подростковые комплексы и поиск образцов для подражания, которые далеко не всегда оказываются достойными, — тинейджеры в российской глубинке сталкиваются с подобными проблемами столь же часто, как и в столицах, однако в провинциальном антураже эти извечные сюжеты выглядят гораздо непригляднее.
Главная героиня очередного сериала Барковской Влада недавно освободилась из тюрьмы и твердо намерена начать новую жизнь. Она находит работу и отправляется учиться в вечернюю школу, но, кажется, судьба не благоволит ее выбору: в городке, где живет Влада, происходит убийство, и девушке придется приложить немало усилий, чтобы доказать свою непричастность. Исполнительница главной роли Кира Медведева отлично понимает свою героиню: экс-участница шоу «Новые пацанки» сама прошла и абьюз в семье, и злоупотребление алкоголем, и даже работала барменом, как и ее героиня.
Четверо подростков из Екатеринбурга — Артем, Рома, Егор и Леня — едут с Урала в Питер на УАЗ «буханка» кислотной расцветки, чтобы встретиться с порноактрисой Алексой Люкс, вызвавшей в 18-летнем аутисте Лене нешуточную, но благопристойную (с учетом обстоятельств) страсть. По дороге, как полагается по сюжету классического роуд-муви, их ждут встречи с вереницей фантастических тварей по месту их обитания. Бандиты, полицейские, любящие родственники и отстраненные родители предстают галереей гротескных типов, кажется, не всегда понимающих, в комическую или же трагическую историю занесла их фантазия сценариста.
Главные герои Леня (Лев Зулькарнаев — «Слово пацана») и его сосед Артем (Денис Прытков — «Капельник») по мере сил изображают дуэт Дастина Хоффмана и Тома Круза в «Человеке дождя». Ребята явно смотрели картину, но времени на более близкое знакомство с темой им, кажется, не оставили. Для роли Рэймонда Бэббита Дастин Хоффман больше года общался с обладателями соответствующего диагноза, ходил по пятам за знаменитым Кимом Пиком — аутистом, способным запомнить книгу с одного прочтения, — копируя его мимику и жесты, общался со специалистом-психиатром Дарольдом Треффертом. Зулькарнаев столь прочной фундаментальной базой, очевидно, пренебрег. Ну да, зритель не психиатр диагнозы ставить. Главное — дружба победит.
Сын высокопоставленного советского чиновника встрял в очередной скандал — и папа решил примерно наказать отпрыска. Наказанием стала отправка на работу в оргкомитет по подготовке Олимпиады-80. Чтобы окончательно убедить публику, что подобное решение не подарок номенклатурному мальчику в формате грандиозного задела для карьеры, а именно что кара, по вине выданная, молодого человека напоказ заставляют работать наравне — о ужас! — с простыми советскими людьми. Но юноша работать не хочет: у него, как у типичного представителя золотой молодежи, ничего святого за душой не осталось, и даже олимпийский мишка не трогает его очерствевшее сердце.
Ситуацию с грохотом рушит смена политических декораций: советские войска входят в Афганистан, коллективный Запад требует лишить Москву Олимпиады, и тут уж за честь страны и праздник спорта встают все: гэбисты и уклонисты, золотые юноши и провинциальные атлеты единым фронтом добиваются права подарить спортсменам праздник. Несколько портит картину всеобщего патриотического порыва шепелявый Брежнев. Диалог «А что это на палке болтается?» — «А это, Леонид Ильич, олимпийский мишка летает» наверняка войдет задним числом в собрание анекдотов о генеральном секретаре. Хотя без хорошей шутки коммунизм не построить, это еще Ленин доказал.
Журналист из Флориды Карл Хайасен давно сделал себе имя на увлекательных описаниях околокриминальной жизни своего жаркого штата. Увлекательность, вероятно, и стала главным доводом, заставившим продюсеров Apple TV озаботиться правами на экранизацию одноименного романа Хайасена, вышедшего в 2013 году: детективная история в экзотическом антураже, плотно набитая кокаиновыми королями, контрабандистами, ведьмами вуду и горячими южными страстями — весьма благодатный материал для съемок.
Главный герой «Плохой обезьяны» Эндрю Янси — бывший детектив, за нападение на мужа своей подружки переведенный на унизительную должность санитарного инспектора. Еще он энергично защищает родную флоридскую природу, из-за которой воюет с местным застройщиком Эваном Шуком, который собирается возвести жилой комплекс на девственном мысе неподалеку от дома Янси. Когда турист, приехавший на рыбалку, обнаруживает в океане отрубленную человеческую руку, новоявленный санитарный инспектор решительно берется за дело, вскоре обнаруживая за фасадом гостеприимного туристического штата многоэтажную систему коррупционных схем и неблаговидных подковерных сделок, которыми нечистые на руку застройщики губят природу Флориды. Что ж, за неуравновешенным полицейским-экологом не заржавеет нанести ответный удар.
Сентиментальные фильмы о малолетних бандитах публика обожает еще сильнее шансона — тому порукой судьба низкобюджетной драмы Холла Бартлетта 1971 года “Генералы песчаных карьеров”, подарившей миру шлягер века “Я начал жизнь в трущобах городских”, а также не менее удивительный взлет снятой 30 годами позже криминальной драмы Фернанду Мейреллиша и Кати Лунд “Город Бога”, посвященной всё тем же юным обитателям бразильских фавел с любовью в горячем сердце и финкой в дырявом кармане. Картина получила четыре номинации на “Оскар” и дала старт кинокарьере Алешандру Родригеса и Леандро Фирмино: на роли малолетних уголовников Мейреллиш и Лунд пригласили настоящих жителей фавел, не упустивших шанса вырваться из трущоб в большую жизнь.
Новый сериал «Город Бога: Борьба накаляется» стал продолжением нашумевшей одноименной картины. Главную роль сыграл всё тот же уже прочно утвердившийся в мире кино Алешандру Родригес. Действие сериала разворачивается в фавелах через 20 лет после событий оригинального фильма. В самом опасном районе Рио по-прежнему тянется бесконечная война между полицией, наркоторговцами и вооруженными дружинниками из числа местных жителей, вставшими на защиту своих близких. Повзрослевший Ракета, герой Родригеса, как и сам актер, исполнил свою мечту вырваться из мира нищеты, криминала и бесконечных уличных сражений — и теперь вместе с другими обитателями фавел пытается выдавить криминал из своего района. Дети, гоняющие мяч босиком в пыли, выстрелы за углом и взлетающий над трущобами желтый воздушный змей: будет трогательно.
Джефф Голдблюм — неформатный герой голливудских боевиков. Он спасал мир в “Дне независимости”, воевал с порождениями первобытного хаоса в “Парке Юрского периода” и брал верх над самим Локи в “Тор: Рагнарек”. Выше только небо — и теперь Голдблюм добрался, наконец, до него: в новом сериале “Хаос” он сыграет роль Зевса. Хорошая новость: по пути к вершине Голдблюм, похоже, обрел так нужную ему долю самоиронии, и это, несомненно, пойдет ему на пользу. Чего не скажешь о его персонаже: Зевс на грани нервного срыва от приближающейся старости явно удивит знатоков мифов и растревожит смутные сомнения поклонников “Американских богов” (как оригинального романа, так и телеверсии).
Земное воплощение Зевса замечает у себя признаки старости — морщину на лбу — и с ужасом понимает, что грядет конец света. Причем в буквальном смысле: его, дряхлеющего, непременно свергнут с трона смертные, тем более соответствующее пророчество уже произнесено. В порядке борьбы с подступающей старостью он собирается продемонстрировать всему миру безграничные запасы пороха в пороховницах, собрав богов и вернув им былое положение в мире. Что ж, Зевс, комплексующий из-за возраста, — отличный сюжет. Главное, чтобы создатели сериала не переборщили с серьезностью: в конце концов, Джеффу Голдблюму так идет саркастичная ухмылка, что грех лишать публику такого удовольствия.