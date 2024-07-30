«Кино становится политическим, когда зритель считает его таковым»

Анамария Вартоломеи: А никаких проб не было. Эту роль должна была играть другая актриса, ее утвердили. У нее в итоге не получилось, и тогда мой агент позвонил мне и сказал, что Брюно Дюмон не хочет на эту роль никого, кроме меня! Ха-ха-ха! Мы встретились на следующий же день, попили кофе. Он рассказал мне о фильме, я прочла сценарий. Я там далеко не всё поняла. Но мне очень нужен был какой-то стоящий проект после роли, которую я сыграла перед этим у Одри Диван. И это был явно тот самый проект. В нем было много творчества, много барокко, в нем научная фантастика переплетена с комедией и трагедией. И при этом он очень цельный. Конечно, ничего похожего у меня раньше не было. А еще надо было играть с наушником в ухе. Никогда у меня такого не случалось (смеется).