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Что можно и нельзя делать Маринин день 30 июля, который называют Марина Огненная

Узнали приметы и запреты на 30 июля, когда отмечают Маринин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 июля вспоминает Марину Антиохийскую. В народе отмечают Маринин день. Однако существует еще одно название — Марина Огненная. Оно возникло из-за того, что с 30 июля начинались зарницы без грома и дождя, предвещавшие пожары и засуху.

Что нельзя делать 30 июля

Не рекомендуется идти в лес за грибами и ягодами. Это связано с тем, что непогода может застать в пути. День не подходит для того, чтобы играть свадьбы. Предки верили, что замужняя жизнь не заладится. Запрещено делать значимые покупки. Не следует давать в долг, так как вместе с деньгами можно отдать успех и удачу.

Что можно делать 30 июля

По традиции, в указанный день готовили рыбные блюда. Кроме того, женщины 30 июля уделяли время себя, оставляя всю работу.

Согласно приметам, дождь и белые облака на небе говорят о том, что погода изменится. В том случае, если чайки сидят на воде, то будет теплая и солнечная погода. А про дождливую погоду указывает большое количество стрекоз.