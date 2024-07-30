Что можно и нельзя делать Маринин день 30 июля, который называют Марина Огненная

Не рекомендуется идти в лес за грибами и ягодами. Это связано с тем, что непогода может застать в пути. День не подходит для того, чтобы играть свадьбы. Предки верили, что замужняя жизнь не заладится. Запрещено делать значимые покупки. Не следует давать в долг, так как вместе с деньгами можно отдать успех и удачу.