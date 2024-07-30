Венесуэла отзывает дипломатов из семи стран, не признавших итоги выборов

Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил Мадуро победителем президентских выборов. За него проголосовали более 51% избирателей. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес, за которого голоса отдали 44% венесуэльцев. Несколько стран региона заявили, что не признают итоги выборов.