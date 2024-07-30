Венесуэла отзывает дипломатов из семи стран, не признавших итоги выборов

Власти Венесуэлы приняли решение отозвать дипломатов из семи стран Латинской Америки, власти которых не признали результаты президентских выборов и победу президента Николаса Мадуро. Об этом сообщили в венесуэльском МИД.
«Правительство Венесуэлы в связи с мерзким прецедентом, нарушающим наш суверенитет, решило отозвать всех сотрудников дипмиссий», — говорится в заявлении, которое опубликовало министерство.
Отмечается, что венесуэльские дипломаты покинут Аргентину, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Панаму, Перу, Уругвай и Чили. Кроме того, Каракас призвал правительства указанных стран также отозвать своих дипломатов из Венесуэлы.
Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил Мадуро победителем президентских выборов. За него проголосовали более 51% избирателей. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес, за которого голоса отдали 44% венесуэльцев. Несколько стран региона заявили, что не признают итоги выборов.