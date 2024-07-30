Администрация Волгоградской области: При сходе поезда пострадали 52 человека

При сходе вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области пострадали 52 человека. Такие данные распространила администрация региона, ссылаясь на информацию областного оперативного штаба и облздрава.
«В результате ДТП с поездом пострадали 52 человека», — говорится в сообщении, опубликованном накануне вечером в Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, в том числе 10 детей.
Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Двое из них доставлены в больницу Волгограда, еще один — машинист — будет проходить лечение в ведомственном учреждении.
В администрации добавили, что еще 28 человек наблюдаются амбулаторно.
Всего в вагонах на момент аварии находилось 803 пассажира. Водитель «КАМАЗа» выжил, хотя и получил тяжелые травмы. Он заявил, что «не успел оттормозиться перед переездом».
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.