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Администрация Волгоградской области: При сходе поезда пострадали 52 человека

Источник: Российская газета

При сходе вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области пострадали 52 человека. Такие данные распространила администрация региона, ссылаясь на информацию областного оперативного штаба и облздрава.

«В результате ДТП с поездом пострадали 52 человека», — говорится в сообщении, опубликованном накануне вечером в Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, в том числе 10 детей.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Двое из них доставлены в больницу Волгограда, еще один — машинист — будет проходить лечение в ведомственном учреждении.

В администрации добавили, что еще 28 человек наблюдаются амбулаторно.

Напомним, ЧП с поездом, следовавшим из Казани в Адлер, произошло накануне днем. На железнодорожном перегоне Гремячая — Котельниково перед движущимся составом оказался «КАМАЗ». В результате локомотив врезался в грузовик, с рельсов сошли девять вагонов.

Всего в вагонах на момент аварии находилось 803 пассажира. Водитель «КАМАЗа» выжил, хотя и получил тяжелые травмы. Он заявил, что «не успел оттормозиться перед переездом».

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.