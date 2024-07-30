Администрация Волгоградской области: При сходе поезда пострадали 52 человека

Напомним, ЧП с поездом, следовавшим из Казани в Адлер, произошло накануне днем. На железнодорожном перегоне Гремячая — Котельниково перед движущимся составом оказался «КАМАЗ». В результате локомотив врезался в грузовик, с рельсов сошли девять вагонов.