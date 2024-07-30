Грозу и дождь обещает погода в Иркутске 30 июля 2024

Погода в Иркутске 30 июля 2024 не будет благосклонна к жителям областного центра. Столицу региона накроют дожди и грозы, при этом столбик термометра поднимется до +29. Об этом сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра.
— Переменная облачность, кратковременный дождь, утром и днем гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +27…+29, — поделились в метеобюро.
Жара начинает понемногу спадать в Иркутской области. Местами по региону ожидаются ливневые дожди, грозы и туман. Преобладать на территории Приангарья будут северо-западный ветер 5−10 м/с с правами до 13 м/с.
Температура днем составит от +25 до +30, но лишь при малой облачности. Вот что обещает погода в Иркутске 30 июля 2024 и регионе.