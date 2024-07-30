Реконструкцию высадки морского десанта в Мариуполе провели в Братске

— Братск не имеет выхода к морю. Но, мы чтим традиции моряков. Мы помним военно-патриотический клуб «Варяг», воспитание в котором прошли сотни ребятишек, связавшие потом свою судьбу с морем. В том числе, они служили на атомной подводной лодке «Братск», которая более 30 лет входила в состав ВМФ, — написал глава города.