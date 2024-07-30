Реконструкцию высадки морского десанта в Мариуполе провели в Братске

В День военно-морского флота на Братском водохранилище собрались сотни жителей северной столицы Иркутской области. Ветераны и кадеты приняли участие в реконструкции высадки морского десанта в Мариуполе. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр Братска Сергей Серебренников.
— Братск не имеет выхода к морю. Но, мы чтим традиции моряков. Мы помним военно-патриотический клуб «Варяг», воспитание в котором прошли сотни ребятишек, связавшие потом свою судьбу с морем. В том числе, они служили на атомной подводной лодке «Братск», которая более 30 лет входила в состав ВМФ, — написал глава города.
В постановке задействовали реконструкторов из Братска, Иркутска и Усть-Илимска. Жители города под их чутким руководством, в костюмах и с декорациями попытались воссоздать историческое событие в точности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Центральном районе Братска стартовала подготовка к строительству новой спортивной площадки. Старый скейт-парк сносить не будут, а наоборот модернизируют.