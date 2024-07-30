Для маломобильных жителей Иркутска станут доступными отремонтированные улицы

В Иркутске для маломобильных жителей областного центра планируют обустроить отремонтированные улицы. На участках появятся тактильная плитка и пандусы для беспрепятственного перемещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— При реализации проектов мы в обязательном порядке предусматриваем инфраструктуру для таких групп населения. Стараемся делать пространства удобными для всех жителей без исключения, — поделился мэр города Руслан Болотов.
Обновление улиц столицы региона проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчики обновляют тротуары, укладывают асфальт, заменяют ливневки. При необходимости расширяют дорогу для комфортного проезда автомобилистов.
Что касается благоустройства, то на участке облагораживают газоны, высаживают деревья, монтируют дорожные знаки и наносят разметку.