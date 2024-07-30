Массовые отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке 31 июля

Во Владивостоке 31 июля из-за планового ремонта ожидается отключение холодной воды. По информации «Примводоканала», временно ХВС также будет отсутствовать в начале августа.
В среду, 31 июля, холодную воду отключат с 9:00 до 17:00 в домах на Адмирала Горшкова, 50, 52 к.1, 52 к.2, 52 к.3. Также с 9:00 до 19:00 не будет ХВС по адресам Каштановая, 11, 13, 15, Кипарисовая, 1−47, 4, 8, 22, 24, 28, 30, 32, Окатовая, 35, 37, 39, 46, 48, 2-я Поселковая, 2−15, 3 В, 28, 32, 3-я Поселковая 15, 32, 34. Отключения ожидаются и с 10:00 до 17:00 на Маковского, 159, 159а, 161, 169а, 179, 181, 185, Успенского, 58.
Следующие отключения холодной воды из-за планового ремонта пройдут во Владивостоке в ночь на 7 августа с 0:00 до 23:45. ХВС временно будет отсутствовать в дома по адресам Авроровская, 24, Амурская, 5−33, 8−26, 55, 57, 82−9, Анисимова, Мельниковская, Мыс Чумака, Мыс Кунгасный, 5−7, Комсомольская, 1−13, 10 В, Красного Знамени, 9, 9/7, 15а, 18а, Океанский проспект, 52а, 66, 68, 69, 75/1, 87, 117, 117 ст. 2, 121а, 123, 125, 125а, 143, 149, 151, 155, 159, 163, 165, Острякова, 24, 26, 27, 28, 38, 44, 47, 49, Садовая, 12, 22, 25, 25а, 25б, 27, Северо-Суйфунская, 24, 26а, Хабаровская, 23 В, 27а, 29а, 31, 31а, Хабаровский переулок, 3, 5, 10.