Массовые отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке 31 июля

В среду, 31 июля, холодную воду отключат с 9:00 до 17:00 в домах на Адмирала Горшкова, 50, 52 к.1, 52 к.2, 52 к.3. Также с 9:00 до 19:00 не будет ХВС по адресам Каштановая, 11, 13, 15, Кипарисовая, 1−47, 4, 8, 22, 24, 28, 30, 32, Окатовая, 35, 37, 39, 46, 48, 2-я Поселковая, 2−15, 3 В, 28, 32, 3-я Поселковая 15, 32, 34. Отключения ожидаются и с 10:00 до 17:00 на Маковского, 159, 159а, 161, 169а, 179, 181, 185, Успенского, 58.