Более 200 курсантов приняли военную присягу в Хабаровском крае

Более 200 курсантов приняли военную присягу. Впереди учебные сборы и итоговая аттестация, после чего им будет присвоено воинское звание «лейтенант», «сержант» или «солдат запаса». Торжественное мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени воинской части.