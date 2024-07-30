Более 200 курсантов приняли военную присягу в Хабаровском крае

Ритуал приведения к военной присяге студентов военного учебного центра (ВУЦ) при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) прошел на базе воинской части железнодорожных войск Восточного военного округа в Хабаровском крае. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Более 200 курсантов приняли военную присягу. Впереди учебные сборы и итоговая аттестация, после чего им будет присвоено воинское звание «лейтенант», «сержант» или «солдат запаса». Торжественное мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени воинской части.
«В мероприятии участвовали представители городской и краевой администрации, офицеры управления железнодорожных войск Восточного военного округа, а также руководящий состав военно-учебного центра», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Следующим этапом для будущих специалистов станет стажировка на БАМ. Они на практике освоят и закрепят полученные знания согласно выбранным специальностям. Особенностью производственной практики станет приобретение студентами необходимых навыков для работы на железной дороге.