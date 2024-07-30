Сакраменто
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз погоды в Хабаровском крае на 30 июля

Жителям и гостям края рекомендуется наслаждаться теплой погодой и быть готовыми к небольшим изменениям в некоторых районах.

Сейчас в Сакраменто: +29° 5 м/с 35% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Хабаровске ожидается приятная летняя погода с дневной температурой воздуха от +24 до +26 градусов.

Осадков не предвидится, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6−11 м/с.

Согласно данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», на юге края местами возможны небольшие дожди.

Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов, а днем прогреется до +23…+28 градусов. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с с порывами до 8−13 м/с.

В центральных районах существенных осадков не ожидается, но в Хабаровском, Нанайском, Ванинском и Советско-Гаванском районах возможны дожди.

Ночью температура воздуха составит +12…+19 градусов, днем поднимется до +22…+30 градусов.

Ветер северный и северо-восточный, 2−12 м/с, местами порывы до 8−13 м/с.

На севере края преимущественно сухо, но в Охотском районе возможен дождь.

Ночью температура воздуха составит +7…+13 градусов, днем +11…+27 градусов. Ветер будет менять направления со скоростью 4−13 м/с.

Прогноз погоды по городам:

Комсомольск-на-Амуре: ожидается температура 23−25°C, северный ветер 6−11 м/с. Осадков не предвидится.

Николаевск-на-Амуре: температура воздуха составит 17−19°C, ветер северо-восточный, 6−11 м/с. Без осадков.

Советская Гавань: температура воздуха будет 18−20°C, северный ветер 7−12 м/с. Существенных осадков не ожидается.

Жителям и гостям края рекомендуется наслаждаться теплой погодой и быть готовыми к небольшим изменениям в некоторых районах.