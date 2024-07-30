Жителя Ачинска задержали за поджог квартиры с людьми

После ссоры на пороге мужчина вышел на улицу, раздобыл бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вернулся в подъезд. Когда оппоненты вновь открыли дверь, гость бросил в прихожую горящую емкость, и помещение мгновенно охватил огонь. Находившиеся в квартире незнакомцы, спасаясь от пламени, выпрыгнули в окно с третьего этажа. Один из них приземлился благополучно, второй сломал ноги, рассказали в краевом управлении Следственного комитета.