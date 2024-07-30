Жителя Ачинска задержали за поджог квартиры с людьми

Правоохранители инкриминируют жителю Ачинска Красноярского края покушение на двойное убийство общеопасным способом — мужчина поджег квартиру, в которой находились люди.
Следователи возбудили против 32-летнего горожанина уголовное дело. По версии сыщиков, в минувшее воскресенье он пришел к приятелю, однако того не оказалось дома — дверь открыли двое незнакомцев, отказавшихся впустить гостя в квартиру. Началась перебранка.
После ссоры на пороге мужчина вышел на улицу, раздобыл бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вернулся в подъезд. Когда оппоненты вновь открыли дверь, гость бросил в прихожую горящую емкость, и помещение мгновенно охватил огонь. Находившиеся в квартире незнакомцы, спасаясь от пламени, выпрыгнули в окно с третьего этажа. Один из них приземлился благополучно, второй сломал ноги, рассказали в краевом управлении Следственного комитета.
Подозреваемый в поджоге задержан. Сегодня ему предъявят обвинение. Правоохранители ходатайствуют об аресте поджигателя, который, по информации следователей, находился под воздействием наркотиков.