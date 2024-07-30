Крытый каток за полмиллиарда рублей появится в Приморье к 2025 году

Начальная стоимость аукциона составила 522 960 228 рублей. Из документов следует, что заявку подала только одна компания, которая и была признана победителем аукциона. Проект работы разделен на несколько этапов, первый начнется после подписания контракта, а второй запланирован на 1 сентября текущего года.