Крытый каток за полмиллиарда рублей появится в Приморье к 2025 году

В Приморском крае министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок провело аукцион на возведение крытого катка в Арсеньеве. Согласно опубликованной информации, объект должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2025 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Начальная стоимость аукциона составила 522 960 228 рублей. Из документов следует, что заявку подала только одна компания, которая и была признана победителем аукциона. Проект работы разделен на несколько этапов, первый начнется после подписания контракта, а второй запланирован на 1 сентября текущего года.
Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию, произвести демонтаж старого здания, возвести фундамент, построить металлический каркас и выполнить ряд других задач для создания крытого катка, о котором мечтали жители города.
Напомним, в Арсеньеве полным ходом идет строительство курорта «Арсеньев» на сопке Обзорной.