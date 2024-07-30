День ВДВ отметят во Владивостоке

В пятницу, 2 августа, во Владивостоке состоится мероприятие, посвящённое Дню Воздушно-десантных войск России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В 9.00 стартует традиционный ежегодный автопробег «Никто, кроме нас»(0+). Он пройдет по маршруту остров Русский — парк Победы.
В 9.30 автоколонна начнет движение с острова Русский по мосту через бухту острова, мосту через бухту Золотой Рог и продолжит движение по Некрасовской, проспекту 100-летия Владивостока, улице Маковского — до разворота в районе автобусной остановки «Академгородок». Остановка запланирована напротив Приморского краевого Дома молодёжи и парка Победы по адресу проспект 100-летия Владивостока, 103.
В 11.00 в парке Победы пройдет городское мероприятие (0+). В программе — выступление официальных лиц, руководителей ветеранских общественных объединений, ветеранов боевых действий, минута молчания, возложение венков, цветов.