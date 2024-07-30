День ВДВ отметят во Владивостоке

В 9.30 автоколонна начнет движение с острова Русский по мосту через бухту острова, мосту через бухту Золотой Рог и продолжит движение по Некрасовской, проспекту 100-летия Владивостока, улице Маковского — до разворота в районе автобусной остановки «Академгородок». Остановка запланирована напротив Приморского краевого Дома молодёжи и парка Победы по адресу проспект 100-летия Владивостока, 103.