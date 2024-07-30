В питании школ и больниц могут появиться фермерские продукты

Законопроект об агроагрегаторах, инициированный сенаторами и депутатами, уже прошел второе и третье чтения в Госдуме, в Совете Федерации его планируется рассмотреть 2 августа. В закон о развитии сельского хозяйства внесены изменения, которые устраняют барьеры для доступа фермерских продуктов в торговые сети. В частности, вводится определение «фермерская продукция», ею будут называться сельхозтовары, произведенные только малыми формами хозяйствования. Агроагрегаторы будут закупать, сортировать, дорабатывать, хранить, упаковывать и реализовывать фермерскую продукцию в соответствии с требованиями торговли.