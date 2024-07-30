В питании школ и больниц могут появиться фермерские продукты

С помощью агроагрегаторов возможно будет поставлять фермерские продукты для обеспечения социального питания — в больницах, школах. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
«Агроагрегатор будет консолидировать большое количество производителей сельхозпродукции. Поэтому за счет объема у него цена может быть ниже, и такой поставщик будет конкурентен в соцзакупках», — пояснил он.
Законопроект об агроагрегаторах, инициированный сенаторами и депутатами, уже прошел второе и третье чтения в Госдуме, в Совете Федерации его планируется рассмотреть 2 августа. В закон о развитии сельского хозяйства внесены изменения, которые устраняют барьеры для доступа фермерских продуктов в торговые сети. В частности, вводится определение «фермерская продукция», ею будут называться сельхозтовары, произведенные только малыми формами хозяйствования. Агроагрегаторы будут закупать, сортировать, дорабатывать, хранить, упаковывать и реализовывать фермерскую продукцию в соответствии с требованиями торговли.
«В результате принятия этого законопроекта ожидается, что фермерская продукция как минимум появится на прилавках всех федеральных торговых сетей и будет доступна широкому кругу потребителей. За счет выпрямления цепочек поставок и увеличения объема поставок мы рассчитываем на то, что для фермеров это будут приемлемые выгодные условия, а для потребителя — приятные цены на качественную продукцию», — рассказал Александр Двойных.