МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда Казань-Адлер

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение было неизбежным. Поезд двигался со скоростью 65 км/ч. В поезде находились 803 пассажира, из которых около 140 получили легкие травмы, такие как ссадины и ушибы. По последним данным, серьезная медицинская помощь понадобилась 52 людям. Из них 21 находится в Котельниковской центральной больнице, включая 10 детей. Три пациента в тяжелом состоянии: двое в больнице Волгограда, один — в ведомственном учреждении. Еще 28 человек наблюдаются амбулаторно.