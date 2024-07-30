Приморским льготникам вновь выплатят компенсацию за покупку дров

Скорректирован порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся к категории детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет.
Согласно изменениям, ежегодная денежная компенсация на оплату стоимости топлива предоставляется за отопительный период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края от № 447-пп можно в «Приморской газете» № 49 (2191) на странице 385.
Речь идет о компенсации за оплату топлива и его доставки заявителям, проживающим в жилых домах с печным отоплением.
Также скорректированы условия начисления ежемесячной компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для указанных категорий граждан.
В случае временного отсутствия лиц, совместно зарегистрированных с заявителем, перерасчет размера ежемесячной денежной компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг производится на основании заявления об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной компенсации. Одним из документов, подтверждающих временное отсутствие, является документ, подтверждающий прохождение гражданином военной службы по выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.