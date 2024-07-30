Приморским льготникам вновь выплатят компенсацию за покупку дров

Речь идет о компенсации за оплату топлива и его доставки заявителям, проживающим в жилых домах с печным отоплением.



Также скорректированы условия начисления ежемесячной компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для указанных категорий граждан.



В случае временного отсутствия лиц, совместно зарегистрированных с заявителем, перерасчет размера ежемесячной денежной компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг производится на основании заявления об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной компенсации. Одним из документов, подтверждающих временное отсутствие, является документ, подтверждающий прохождение гражданином военной службы по выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.