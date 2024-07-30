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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе витамина С

Специалисты красноярского ведомства назвали фрукты и ягоды, которые богаты этой кислотой.

Источник: Freepik

Так, витамин С занимает роль главного регулятора окислительно-восстановительных процессов в организме. Благодаря нему поддерживается иммунная система, укрепляются костные ткани, а также сохраняется здоровье кровеносных сосудов и кожи.

Витамин не синтезируется самостоятельно, поэтому должен поступать с пищей или витаминами. Так, стоит включить в рацион следующие продукты, богатые витамином С: шиповник и сладкий перец, смородину и облепиху, петрушку и укроп, капусту брюссельскую, белокочанную или цветную, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые.

Взрослому человеку рекомендуется около 100 мг витамина С в день.

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