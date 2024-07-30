В Роспотребнадзоре рассказали о пользе витамина С

Витамин не синтезируется самостоятельно, поэтому должен поступать с пищей или витаминами. Так, стоит включить в рацион следующие продукты, богатые витамином С: шиповник и сладкий перец, смородину и облепиху, петрушку и укроп, капусту брюссельскую, белокочанную или цветную, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые.