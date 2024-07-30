«Разделяю негативный настрой граждан»: в правительстве Красноярского края подвели промежуточные итоги ремонта дорог

«Я абсолютно разделяю негативный настрой граждан, которые постоянно обращаются по поводу неудовлетворительного состояния дорог. Мы первое сложное решение приняли, мы средства нашли. Поэтому ссылаться на отсутствие средств уже не получится. Теперь нужно работать над тем, чтобы деньги превращались в качественные дороги. По итогам сезона 2024 года нужно сделать выводы, чтобы бюджет следующего года, в котором мы, безусловно, также будем рассматривать дороги как приоритет, был исполнен качественно, своевременно, с высокими показателями результативности», — подчеркнул губернатор Красноярского края.