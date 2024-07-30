«Разделяю негативный настрой граждан»: в правительстве Красноярского края подвели промежуточные итоги ремонта дорог

Представители краевого министерства транспорта и мэрии Красноярска доложили главе региона о ситуации в данный момент и дальнейших перспективах. Так, в настоящее время в крае обновляются 65 объектов регионального значения, а также 6 мостов в территориях. Среди наиболее крупных проектов — второй и третий этапы реконструкции трассы Красноярск — Элита, строительство автомобильной развязки в Дрокино, обхода Канска, а также реконструкция дорог в Енисейском и Мотыгинском районах.
В краевом центре в текущем году приведут в порядок 66 участков дорог общей протяженностью порядка 100 километров. Сейчас ремонтные работы проходят на 35 объектах, в частности на улицах Весны, Батурина, Свердловской, Шевченко, Юшкова, Красномосковской, Октябрьской, Академика Киренского и многих других..В общей сложности в рамках дорожного ремонта в Красноярске в 2024 году заменят 1 млн квадратных метров асфальтового покрытия.
Михаил Котюков отметил, что он получает большое количество сообщений от жителей края по поводу состояния дорог. Речь в них идет как о дорожном покрытии, так и о содержании обочин, в том числе о высокой траве вдоль трасс как за городом.
«Я абсолютно разделяю негативный настрой граждан, которые постоянно обращаются по поводу неудовлетворительного состояния дорог. Мы первое сложное решение приняли, мы средства нашли. Поэтому ссылаться на отсутствие средств уже не получится. Теперь нужно работать над тем, чтобы деньги превращались в качественные дороги. По итогам сезона 2024 года нужно сделать выводы, чтобы бюджет следующего года, в котором мы, безусловно, также будем рассматривать дороги как приоритет, был исполнен качественно, своевременно, с высокими показателями результативности», — подчеркнул губернатор Красноярского края.
Среди важных задач по улучшению качества краевой дорожной сети глава региона назвал строительство пунктов весогабаритного контроля для повышения долговечности асфальтового покрытия. Сейчас в крае три таких пункта, строится четвёртый. Рассматривается возможность строительства дополнительно десяти таких пунктов на ключевых трассах региона.
Напомним, что объем средств, выделенных на выполнение в регионе дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году, составил более 11 млрд рублей. В 2024 году краю необходимо добиться целевых показателей по нацпроекту: доля автодорог городских агломераций в нормативном состоянии должна достичь 85%, а аналогичная доля краевых дорог регионального и муниципального значения — 73,6%.