Во втором квартале нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 13248 жителей Приангарья

Активнее всего проходили тестирование жители Иркутска, Тайшетского района и Братска. Не проводились мероприятия по приему нормативов комплекса ГТО в Катангском, Качугском, Ольхонском и Осинском районах. С апреля по июнь нормативы ГТО на знаки отличия выполнили 5589 человек. Обладателями золотых знаков стали 4498 участников, серебряных — 688, бронзовых — 403. В пятерке лидеров по количеству обладателей знаков отличия — Иркутск, Братск, Тулун, Нижнеудинский район и Ангарский городской округ, сообщает пресс-служба минспорта региона.