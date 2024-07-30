Во втором квартале нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 13248 жителей Приангарья

Активнее всего проходили тестирование жители Иркутска, Тайшетского района и Братска. Не проводились мероприятия по приему нормативов комплекса ГТО в Катангском, Качугском, Ольхонском и Осинском районах. С апреля по июнь нормативы ГТО на знаки отличия выполнили 5589 человек. Обладателями золотых знаков стали 4498 участников, серебряных — 688, бронзовых — 403. В пятерке лидеров по количеству обладателей знаков отличия — Иркутск, Братск, Тулун, Нижнеудинский район и Ангарский городской округ, сообщает пресс-служба минспорта региона.
За второй квартал на знаки отличия ГТО нормативы сдали 84 человека с ограниченными возможностями и инвалидностью. Из них наибольшее количество — 58 человек — с интеллектуальными нарушениями. Лучшими муниципальными Центрами тестирования ВФСК ГТО по итогам работы во втором квартале стали: Нижнеудинский район (314 баллов), Тулун (311 баллов), Чунский район (309 баллов), Куйтунский район (286 баллов) и Заларинский район (281 балл). Низкие результаты работы показали Центры тестирования Баяндаевского, Качугского, Катангского, Казачинско-Ленского, Боханского районов, Бодайбо и Бодайбинского района.
Лучших показателей достигли сотрудники Центра тестирования Балаганского района, они поднялись на 13 пунктов, обеспечив себе 25 место в Рейтинге ГТО среди муниципалитетов области. Региональным оператором ВФСК ГТО в Прибайкалье является Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта в Иркутской области.