Дмитрий Демешин: здравоохранение в Хабаровском крае надо «лечить»

Врио губернатора привёл конкретные примеры разгильдяйства в медицинской сфере. По озвученной Дмитрием Демешиным информации, из 14 медучреждений в крае, где планировалось по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения провести капитальный ремонт до конца этого года, в девяти работы даже не начинались. А если взять запланированные к ремонту до 2025 года 26 объектов, то контракты заключены лишь по десяти из них. Хотя сделать это чиновники должны были не позже минувшего февраля.