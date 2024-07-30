Дмитрий Демешин: здравоохранение в Хабаровском крае надо «лечить»

Ситуацию в области здравоохранения в Хабаровском крае нужно срочно исправлять. Об этом врио губернатора Дмитрий Демешин написал в своём Телеграм-канале по итогам состоявшегося на прошлой неделе расширенного заседания регионального правительства. После очередного доклада «с красивыми цифрами» руководитель края подверг резкой критике подчинённых, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мне попытались подсунуть очередной красивый доклад с красивыми картинками. Но за этим не видно главного — людей, — прокомментировал Дмитрий Демешин. — Здравоохранение в Хабаровском крае надо кардинально «лечить». Социология показывает, что некачественная медицина входит в топ-3 главных проблем региона. И я сам всё это вижу. В районах нас просто хотят побить, когда мы приезжаем. И я понимаю людей.
Врио губернатора привёл конкретные примеры разгильдяйства в медицинской сфере. По озвученной Дмитрием Демешиным информации, из 14 медучреждений в крае, где планировалось по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения провести капитальный ремонт до конца этого года, в девяти работы даже не начинались. А если взять запланированные к ремонту до 2025 года 26 объектов, то контракты заключены лишь по десяти из них. Хотя сделать это чиновники должны были не позже минувшего февраля.
— Минздрав спустил всё на уровень главных врачей по ценам ниже проектной стоимости. Итог — конкурсы не состоялись, подрядчики не найдены. Деньги, которые должны работать на благо наших людей, придётся возвращать в федеральный бюджет. И важные социальные объекты не появятся в районах нашего региона, — подчеркнул Дмитрий Демешин. — Я устал призывать профильных руководителей к порядку. Терпение закончилось. В первую очередь — у заказчиков нашей работы, жителей региона. Задача власти — развернуть людей к власти, доказать, что получают заработную плату не просто так. Поэтому будем менять подход к работе всей системы.
Подобный жёсткий разговор без купюр назревал годами, но у профильных чиновников не хватало смелости говорить о проблемах. Эту функцию взял на себя Дмитрий Демешин, который посмотрел на отрасль не из высоких кабинетов, а со стороны людей. И уже стало очевидно, что если проблемы не начать решать сегодня и системно, то через год-два отрасль будет в глубочайшем кризисе.
— Доставайте проблемы, нарезайте нам задачи, я готов помогать и свой ресурс задействовать в том, чтобы наши с вами проблемы решить. Но если я буду видеть, что я работаю без вашего участия, то буду подыскивать на ваше место людей, у которых душа будет болеть делами, — предупредил Дмитрий Демешин.