Обрушившуюся на заповедник Красноярска бурю сравнили с Армагеддоном

«Обычно спокойная речка Лалетина на Центральных Столбах превратилась в бурный поток», — констатировали в нацпарке. По словам сотрудников, температура в районе скальных массивов во время урагана резко упала — с 30 до 13 градусов, окрестности окутал густой туман. Оказавшиеся в эпицентре грозового фронта красноярцы сравнивают разбушевавшуюся стихию с Армагеддоном, отметили в пресс-службе «Столбов».