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Обрушившуюся на заповедник Красноярска бурю сравнили с Армагеддоном

Источник: Российская газета

Порывы ураганного ветра, вывернутые с корнями из земли деревья, бьющие в скалы молнии, град диаметром около трех сантиметров — так описали в национальном парке «Красноярские Столбы» стихию, разгулявшуюся накануне в окрестностях столицы региона.

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В числе последствий грозового фронта, который прошел над заповедной территорией, сотрудники парка называют десятки погубленных деревьев, завалы на туристических тропах, размытые потоками дороги, поврежденные объекты инфраструктуры — места привалов, детский городок, лестницы и перила…

«Обычно спокойная речка Лалетина на Центральных Столбах превратилась в бурный поток», — констатировали в нацпарке. По словам сотрудников, температура в районе скальных массивов во время урагана резко упала — с 30 до 13 градусов, окрестности окутал густой туман. Оказавшиеся в эпицентре грозового фронта красноярцы сравнивают разбушевавшуюся стихию с Армагеддоном, отметили в пресс-службе «Столбов».

«По данным метеостанции “Нарым”, порывы ветра достигали 25 метров в секунду; размер градин доходил до трех сантиметров в диаметре», — добавили в парке.

По предварительным данным, никто из посетителей и персонала заповедника не пострадал. Трое туристов, застигнутых бурей на скале «Первый Столб», спустились оттуда с помощью дежурных сотрудников и благополучно добрались до города.

Некоторым посетителям чудом удалось избежать беды. «Мы с группой оказались на “Китайской стенке”, прятались под скалой, было страшно, молнии били рядом», — пишут туристы в комментариях к посту об урагане.

«Масштабы бедствия велики, национальному парку причинен огромный ущерб. На восстановление уйдет не одна неделя. На некоторых маршрутах, скорее всего, будут введены ограничения на посещение», — сообщил заместитель директора парка по охране территории Иван Кириллов. Государственные инспекторы приступили к наведению порядка в лесу.

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