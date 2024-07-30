Подъезд к селу Покровка в Хабаровском крае отремонтируют досрочно

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», запущенного президентом Владимиром Путиным, завершается ремонт дороги «подъезд к селу Покровка». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работы по ремонту дороги начались в мае этого года. Специалисты выполнили расчистку полосы отвода, вырубку деревьев и планировку откосов. После этого уложили верхний слой асфальтобетона и приступили к обустройству обочин. В ближайшее время планируется нанесение разметки и установка новых дорожных знаков.
«Дорожные работы на участке протяженностью более шести километров близятся к завершению. Сейчас объект готов на 70 процентов, работы планируется закончить досрочно, до 15 августа», — рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.