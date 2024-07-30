В Первую мировую войну русские дамы патриотично изменили свой внешний вид

Любительницы фронтового шика заказывали у портных пальто из темно-серого драпа, полы которого они отгибали назад и пристегивали, как это делали солдаты французской армии. Между прочим, французский военный стал как раз тогда очень востребован в России. В моду вошли пальто с пелериной и высоким стояче-отложным воротником «а ля Бонапарт». Этот воротник заставил женщин задуматься о целесообразности длинных волос, которые очень мешали, а еще требовали тщательного ухода, умащиваний, укладок, горячих щипцов. Но у женщин не было времени, а главное — желания. Впрочем, укорачивать волосы дамы не решались. И тогда парикмахеры придумали хитрый способ укладывать шевелюры с помощью греческой ленты. Эти прически имитировали короткую стрижку и не мешали носить блузы и пальто «а ля Бонапарт» с высоким воротником.