В Первую мировую войну русские дамы патриотично изменили свой внешний вид

«Изящная простота».
Началось новое время — острое, сложное, драматичное. Но в моде почти ничего не поменялось. Журналы, как прежде, рекомендовали щеголихам носить драгоценные ткани нежных оттенков, украшать головы изящными шляпами с пышными перьями и шелестеть по бальным залам в нарядах от Бризака и Дусэ, знаменитых портных. Многим тогда казалось, что война к Рождеству непременно закончится, и жизнь войдет в мирное русло — снова будут красивые ужины, роскошные балы и фейерверки. Но наступило Рождество, начался 1915 год, а война все не заканчивалась. И теперь светские журналы предлагали дамам иные фасоны и оттенки — больше подходившие к фронтовым обстоятельствам.
«Несмотря на некоторые эксцентричности, — отмечал “Модный свет”, — общий тон мод остается очень серьезный и скромный, как и подобает духу времени, требующему от нас серьезного и вдумчивого отношения к окружающим событиям, но без излишнего уныния и печали»1. А потому дамы не спешили переоблачаться в мрачные темные наряды. Для платьев выбирали сдержанные природные цвета — бежевый, тускло-шафрановый, нежно-яблочный, голубовато-серый. Для верхней одежды предпочитали оттенки, напоминавшие военные — оливково-зеленый, темно-коричневый, песочный, мышино-серый, но самым модным был, конечно, «хаки» — цвет полевой формы, в которую переоделись все армии — участницы конфликта.
Формы и отделка нарядов также стали чрезвычайно простыми — никакой роскоши и вычурностей, ничего лишнего, ни одной ненужной детали. В 1916 г., например, вошла в моду блузка «Реглан»: "Она очень простого, скромного фасона, с высоким прямым стояче-отложным воротником, не сходящимся у шеи2.
Блузы, юбки, прогулочные платья, пальто и накидки — все было незатейливо и неброско, но вовсе не потому, что это рекомендовали журналы. Таким был личный выбор дам. Пока их мужья, отцы и братья сражались на фронте, они носили подчеркнуто скромные вещи, считая неправильным и даже безнравственным роскошествовать и разодеваться. «Изящная простота», как тогда назвали этот стиль, стала выражением патриотических чувств.
Практически сразу после начала войны в моду вошли патриотические бело-сине-красные ленты. Дамы надевали их на рукава в виде повязок, крепили к одежде, украшали элегантные шляпки. Некоторые мастерили из лент небольшие банты и украшали ими лацканы жакетов, воротники пальто, лифы платьев.
Один такой бант хранится в коллекции автора. Осенью 1914 г. его смастерила Мария Круглова, дочь видного русского дипломата Алексея Круглова. В 1918 г. этот аксессуар вместе с Марией и ее семьей оказался в Екатеринодаре, потом в Новороссийске. В 1920 г. Кругловы перебрались в Египет. Мария осела в Каире, открыла ателье мод. И на каждую белоэмигрантскую встречу она надевала этот бело-сине-красный бантик, привязав к нему узкую зеленую полоску, как бы в знак благодарности гостеприимному мусульманскому государству, принявшему ее и семью.
Маскарадные патриотические костюмы на тему войны. Фотооткрытка. 1915 г. Фото: Коллекция Ольги Хорошиловой
Уже августе 1914 г. бело-сине-красная гамма стала главной в оформлении интерьеров и отделке модной одежды. Дамские журналы сообщали: "Патриотический подъем, который нынче воодушевляет всех нас, нашел отражение даже на таком мирном занятии, как рукоделие. Теперь в большой моде предметы, вышитые в национальных цветах или же отделанные национальными флажками3.
Повсюду стали замечать щеголих, одетых в простые элегантные платья «под русскую крестьянку» с незатейливой народной вышивкой или в белые блузки и кофточки с набивными синими и алыми полосками. Воодушевленные патриотическими настроениями, благотворительные союзы и общества проводили выставки и конкурсы модных костюмов в национальном стиле. Такие организовывал, например, «Союз русских женщин». Участвовали в них как профессиональные портнихи и художницы, так и любительницы. Они представляли совершенно разные, порой весьма театральные, вариации на тему народных костюмов — от домашних ансамблей из юбки и рубашки с кустарной вышивкой, до богатых сарафанов и кокошников в стиле Врубеля и Рериха. Жюри конкурса внимательно изучало их творения и выбирало победителей. В 1916 г. премировали дамский жакет, похожий на русский кафтан, украшенный национальной вышивкой, а также пальто, скроенное на манер бекеши и отороченное мерлушкой.
Русская мода в Париже
Женщины не забывали и о русских кокошниках. «Союз русских женщин» неоднократно представлял эти национальные головные уборы на выставках. Носили их и на патриотические маскарады. Иные искусницы, придав кокошникам форму шапочки-венца, щеголяли в них по улицам Петрограда и Москвы. Светские хроникеры утверждали, что аналогичные головные уборы они уже видели в Париже.
Мария Круглова в патриотическом национальном костюме. 1916−1917 гг. Фото: Коллекция Ольги Хорошиловой
В самый разгар войны в европейской моде вновь зазвучали русские ноты. Зимой 1916 г. Надежда де Торби, дочь великого князя Михаила Михайловича, обвенчалась с принцем Георгом Баттенбергским. Во время церемонии она была облачена в роскошное платье из серебряного требликатного глазета (парчи), традиционного материала коронационных нарядов русских императриц. Подневестницы (подруги невесты) не уступали ей в элегантности и роскоши: «Все их туалеты выполнены в русском стиле. На атлас цвета аквамарина накинуты пышные, плиссированные юбки из бледно-голубоватого тоном темнее атласа тюля, окаймленные соболем и русским шитьем с примесью красных тонов. Головные уборы в казачьем стиле из голубого бархата, окаймленные соболем с ниспадающей на спину фатой из голубого тюля в цвет платья. На боках клинообразные нашивки, окаймленные соболем и вышивкой»4.
Впрочем, в те военные годы европейские портные перенимали у русских не только сказочный былинный стиль. Они аккуратно копировали и меховую отделку верхней одежды и предлагали удобные теплые «манто рюсс» с запахом на «русскую», то есть левую, сторону и с собольей опушкой на воротнике, манжетах и борту.
«Военные нотки, — информировали журналы моды, — прокладываются мало-помалу в наши туалеты и могут быть отмечены повсюду. Шляпы, платья, костюмы, блузы — все подпало под это влияние, обнаруживающееся не только в линиях покроя и мелких деталях, но даже и в модных цветах»5. А в моде тогда были цвета фронтовые — землисто-серый, бордово-коричневый, оливково-зеленый и, конечно, цвет грязи, то есть хаки. Популярны были и оттенки морской формы: «Серый и темно-синий (морской) цвет являются тоже “военными” оттенками, причем для темно-синего цвета берут почти всегда красную отделку цвета сюргуча (sic), что еще больше придает платью военный вид»6.
Рисунок дамы в «военном» кринолине. 1917 г. Фото: Коллекция Ольги Хорошиловой
Фасоны дамских нарядов тоже приближались к форменному. Чего только не выдумывали портные, чтобы соответствовать моменту и желаниям модниц превратиться в эффектных амазонок. Дамы носили фланелевые оливково-зеленые блузы с воротником стоечкой и пухлыми накладными карманами, как у офицеров. Свои платья они украшали перевязями, похожими на пулеметные ленты или ремни военного снаряжения.
Дамы в простых демисезонных пальто с родственником-офицером, приехавшим с фронта в отпуск. 1916 г. Фото: Коллекция Ольги Хорошиловой
«Я видела недавно блузку, — делилась с читательницами обозреватель моды, — из фланели цвета хаки с высокой прямой застежкой, небольшим отложным воротником и погонами на плечах, на которых у ворота была нашита пуговица; другая блузка имела военные карманы с клапанами, как на военных тужурках»7.
Петербургская дама в шелковой блузе с модным высоким воротником «а-ля Бонапарт» и шляпе с военным султаном. 1916−1917 гг. Фото: Коллекция Ольги Хорошиловой
На плечах дам появились погоны и эполеты, талию охватывал широкий кушак с кистями, а по груди вился, сплетаясь в узлы, шнур, как на гусарских доломанах.
Любительницы фронтового шика заказывали у портных пальто из темно-серого драпа, полы которого они отгибали назад и пристегивали, как это делали солдаты французской армии. Между прочим, французский военный стал как раз тогда очень востребован в России. В моду вошли пальто с пелериной и высоким стояче-отложным воротником «а ля Бонапарт». Этот воротник заставил женщин задуматься о целесообразности длинных волос, которые очень мешали, а еще требовали тщательного ухода, умащиваний, укладок, горячих щипцов. Но у женщин не было времени, а главное — желания. Впрочем, укорачивать волосы дамы не решались. И тогда парикмахеры придумали хитрый способ укладывать шевелюры с помощью греческой ленты. Эти прически имитировали короткую стрижку и не мешали носить блузы и пальто «а ля Бонапарт» с высоким воротником.
Военная мода затронула и шляпное искусство. В 1916—1917 годах модистки предлагали эффектные черные треуголки и цветные «бонне-де-полис», напоминавшие фуражные шапки наполеоновских солдат. «Встречаются и военные кепи с султаном, наподобие тех, которые носят карабинеры, а на днях я видела изящную блондинку в черной бархатной шляпе-треуголке фасона адмиральских шляп»8, — отмечала модный обозреватель.
«Война и дамы». Карикатура на военные моды. 1915 г. Фото: Коллекция Ольги Хорошиловой
Впрочем, этот военный маскарад нравился отнюдь не всем. Было немало критиков, осуждавших женщин за чрезмерное увлечение фронтовым стилем и мундирами. Журналисты спешили предупредить щеголих, что «увлечение военным и мужским покроем уже осуждено, и мужу при его возвращении с войны домой будет приятнее встретить жену во всем блеске женственности и грации, чего лишает ее полумужское платье»9.
Элегантная столичная пара в дневных нарядах эпохи Первой мировой войны. На даме — жакет, эмитирующий мужской смокинг. Петроград. 1915 г. Фото: Коллекция Ольги Хорошиловой
Но даже критики фронтового шика восхищенно молчали, когда по улице дефилировала модница в «военном» кринолине. Ничего истинно военного в нем не было. Да и само название придумали позже, уже в мирное время. Этот кринолин, появившийся в 1916 г., представлял собой недлинную тюлевую юбку с парой вшитых в нижнюю часть стальных обручей. Поверх него надевали широкую колоколообразную юбку, которая слегка приоткрывала стройные ноги дамы и заставляла мужчин на улицах оборачиваться ей в след.
Дама в «русском» пальто. Петроград. 1915 г. Фото: Коллекция Ольги Хорошиловой
Новое, как известно, это хорошо забытое старое. Почти через 30 лет после окончания Первой мировой войны молодой стеснительный гений моды Кристиан Диор возродил «военные кринолины». Тогда уже никто не помнил о тех тюлевых юбках со вшитыми обручами, да и весь сложный период 1914—1918 гг. мало кого волновал. Поэтому 12 февраля 1947 г., когда Диор представил первую коллекцию возрожденных военных кринолинов, все пришли в восторг от свежести и новизны его нарядов. А знаменитая редактор моды Кармел Сноу назвала их «new look», то есть «новый образ». Этот показ стал началом эпохи новой женственности и элегантности, в основе которой было хорошо забытое время Первой мировой.
Двоюродная бабушка автора статьи, Зинаида Пунина-Балахович, в простом летнем платье. 1915 г. Фото: Архив Ольги Хорошиловой1. Хроника моды // Модный свет, 1916, N 1. С. 2.2. Там же. С. 1.3. Модный свет. 1914. N 17. С. 10.4. Русско-английский «союз» // Вестник моды. 1917. N 6. С. 82.5. Парижская мода // Модный свет. 1915. N 1. С. 5.6. Там же.7. Там же.8. Там же.9. Хроника моды // Модный свет. 1916. N 1. С. 1.]